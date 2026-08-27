Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na 955. Yıl Dönümünde Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na 955. Yıl Dönümünde Yoğun İlgi

Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'na 955. Yıl Dönümünde Yoğun İlgi
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Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde, UNESCO listesindeki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle doldu. Tarihi mezar taşları ve manevi atmosfer, açık hava müzesi gibi tarih yolculuğu sundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak gösterilen Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yaklaşık 210 dönümlük alana kurulu tarihi mezarlık, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için Türkiye'nin farklı illerinden Ahlat'a gelen vatandaşların da uğrak noktası oldu. Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak da nitelendirilen Selçuklu Meydan Mezarlığı, üzerlerinde yer alan kabartma, motif, süsleme, kitabe ve çeşitli oymalarla ziyaretçilerine adeta açık hava müzesi niteliğinde bir tarih yolculuğu yaşatıyor. Sanat eseri niteliğindeki abidevi mezar taşları, Anadolu'nun Türk-İslam tarihi açısından taşıdığı önemi gözler önüne seriyor.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'a gelen vatandaşlar, tarihi mezarlığı dolaşarak burada medfun bulunan ecdadı yad etti ve mezar taşlarını yakından inceleme fırsatı buldu.

Osmaniye'nin Güziçi ilçesinden gelen Mehmet Ali Çalkan, Malazgirt Zaferi'ni kutlamak amacıyla Ahlat'a geldiklerini belirterek, "Bin yıl önceki mezar taşlarını, atalarımızın verdiği savaşları ve Türkiye'ye adım attığımız bu topraklardaki mirası gördük. Atalarımız bize güzel bir miras bırakmış. Biz de Türk gençleri olarak bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

Ziyaretçilerden Ali Coşkun ise tarihi mezarlığı gezmekten büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Atalarımızın Malazgirt'te attığı ilk adımı, hem Cumhurbaşkanımızı dinleyerek hem de Ahlat'taki bu tarihi mezarlığı dolaşarak yeniden yaşamak bizi ayrıca gururlandırdı. Burada atalarımızı yad ettik. Allah devletimizi daim etsin" diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen Ekrem Çadır da, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü kutlamak için bölgeye geldiklerini söyledi. Çadır, "Cumhurbaşkanımıza eşlik ettik. Onun yanında olmaktan dolayı gururluyuz. 955 yıl önceki şahlanışın ve gururun coşkusunu yaşıyoruz. Anadolu'yu Anadolu yapan Türk milletinin büyük zaferlerinden birinin yaşandığı topraklardayız. Burada dua ettiğimiz yer, Orhun Abideleri'nden sonra Anadolu'daki önemli Türk-İslam miraslarından biridir. Allah bütün ecdadımıza ve şehitlerimize rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinden gelen Gökhan Serter ise mezarlıkta bulunan şüheda ve gaziler için dua etmenin kendileri açısından anlamlı olduğunu belirterek, "Burada yatan şühedanın ve gazilerimizin, yeryüzüne adaleti ve merhameti yaymak hususunda Peygamber Efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) aldıkları İla-yı Kelimetullah davasının öncüleri olarak bu topraklarda medfun bulunan şühedaya bir Fatiha okumak nasip oldu" dedi.

Tarihi dokusu, abidevi mezar taşları ve taşıdığı kültürel mirasla Ahlat'ın simge değerleri arasında yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlayarak tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na 955. Yıl Dönümünde Yoğun İlgi - Son Dakika

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