Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
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Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı

06.05.2022 11:59

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı Keçiören'de hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti iki ayda binlerce ziyaretçiyi kabul etti.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı

ANKARA - Keçiören'de hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti iki ayda binlerce ziyaretçiyi kabul etti.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve bayram boyunca tıklım tıklım dolu olan Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'nden iki ayda 12 bin 250 çocuk ve genç faydalandı.

Ücretsiz hizmet veren piste Ankara'nın dört bir yanından yoğun ilgi gösterildiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Şehrimizde eksik olduğunu tespit ettiğimiz buz pateni pistimizi inşa ederek iki ay önce hizmete sunmuştuk. 5 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti'miz beklediğimizin de üstünde bir ilgi görüyor. İki ayda 12 bin 250 kişi pistimizden ücretsiz olarak faydalandı. Ankara'nın dört bir yanından gelen çocuklarımızı ve gençlerimizi burada ücretsiz olarak ağırlamaya devam ediyoruz. Yeter ki çocuklarımız ve gençlerimiz gelsinler ve buranın tadını çıkarsınlar" dedi.

Tesis, pazartesileri hariç haftanın altı günü 4-18 yaş grubu için ücretsiz hizmet veriyor. Buz pateni pistinin bulunduğu 5 bin metrekarelik alanda aynı zamanda tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanları da bulunuyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı

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Keçiören Belediyesi, Ramazan Bayramı, Bayram, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Ramazan Bayramı'nda binlerce ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


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