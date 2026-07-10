Aile Mezuniyeti: Anne, Kız ve Damat Aynı Gün Mezun Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aile Mezuniyeti: Anne, Kız ve Damat Aynı Gün Mezun Oldu

10.07.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BŞEÜ İlahiyat Fakültesi'nde anne, kızı ve damadı aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İlahiyat Fakültesi'nde öğrenim gören Medine Urfanlı ile kızı Hacer Nur ve damadı Sefa Bozkurt, aynı gün mezuniyet sevinci yaşadı.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tanışan Hacer Nur ve Sefa Bozkurt, mezuniyetlerinin ardından da arkadaşlıklarını sürdürdü.

Çift, Hacer Nur'un annesi Medine Urfanlı ile 2021 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. Hazırlık sınıfının da bulunduğu öğrenim sürecinde yaklaşık 5 yıl boyunca aynı fakültede öğrenim gördüler.

Üniversite yıllarında birbirlerine destek olan Hacer Nur ve Sefa Bozkurt, Mayıs 2025'te nişanlandı. Çift, 20 Haziran'da nikah kıyarak evlendi.

Anne, kızı ve damadı, üniversite stadyumunda düzenlenen mezuniyet töreninde diplomalarını alarak birlikte kep attı.

"Çoğu kişinin yaşayamayacağı sıra dışı bir deneyim oldu"

Hacer Nur Bozkurt, AA muhabirine, annesi ve eşiyle aynı fakülteden mezun olmanın tarif edilmesi güç bir mutluluk olduğunu söyledi.

Beş yıllık eğitim boyunca birbirlerine destek olduklarını belirten Bozkurt, "Annem ve eşimle aynı fakülteden mezun olmak çok güzel bir duygu. Çoğu kişinin yaşayamayacağı sıra dışı bir deneyim oldu." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yapan Sefa Bozkurt da üniversite yıllarını dolu dolu geçirdiklerini ifade ederek, aynı gün mezun olmanın kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu dile getirdi.

Kur'an kursu öğreticisi Medine Urfanlı ise gençlik yıllarında 28 Şubat süreci nedeniyle üniversite eğitimi alma fırsatı bulamadığını anlattı.

Yıllar sonra aynı fakültede kızı ve damadıyla eğitim görmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Urfanlı, "Bu diploma benim için sadece bir mezuniyet belgesi değil, yıllarca içimde kalan eğitim hayalimin gerçekleşmesidir." diye konuştu.

Urfanlı, sınav dönemlerinde birlikte ders çalıştıklarını belirterek, ders notları konusunda kızı ve damadının kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aile Mezuniyeti: Anne, Kız ve Damat Aynı Gün Mezun Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep’te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı Gaziantep'te iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti, ağabeyine kurşun yağdırdı
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı 80 yıl kesinleşmiş cezası bulunan kadın polisten kaçamadı
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 13:02:11. #7.12#
SON DAKİKA: Aile Mezuniyeti: Anne, Kız ve Damat Aynı Gün Mezun Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.