Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çankırı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Çankırı'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çankırı'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kıran, Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek üretilen ürünleri inceledi. Ardından Çankırı Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hayrat Kültür Merkezi ve Çankırı Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından kentten ayrıldı.

14.06.2024 18:45
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kıran, Şabanözü ilçesindeki Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Vali Mustafa Fırat Taşolar tarafından karşıladı.

Burada merkezin müdürü Ulaş Aracı'dan kurum hakkında bilgi alan Kıran, atölyeleri gezerek üretilen ürünleri inceledi.

Ardından Çankırı Valiliğini ziyaret eden Kıran, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Taşolar'dan brifing aldı.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne geçen Kıran, İl Müdürü Abdulhaluk Longa ile görüştü.

Tabakhane Mahallesi'nde Hayrat Kültür Merkezi binasının açılışına katılan Kıran, daha sonra Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti.

Belediye ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Kıran, burada İl Başkanı Koray Erdoğan ve partililerle buluştu.

Bakan Yardımcısı Kıran, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: AA

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