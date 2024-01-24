 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi'nde çocuk korosu sahne aldı. Şiir ve müzik dinletisinin ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi. Etkinliğe Akhisar Belediye Başkanı, CHP Akhisar İlçe Başkanı, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi
24.01.2024 - 18:45,  Güncelleme: 18:48
Abone Ol

Akhisar Belediyesi tarafından "Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

Uğur Mumcu'nun adının taşıyan kültür merkezinde düzenlenen törende, çocuk korosu sahne aldı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar, fotoğraf sergisini gezdi.

Etkinliğe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Uğur Mumcu, Akhisar, Sanat, Kültür, Etkinlik, Belediye, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi - Son Dakika


20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı

Son Dakika
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement