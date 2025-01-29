Aksaray'daki köy okulu ara tatilde el birliğiyle eğitime hazırlanıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aksaray'daki köy okulu ara tatilde el birliğiyle eğitime hazırlanıyor

Aksaray\'daki köy okulu ara tatilde el birliğiyle eğitime hazırlanıyor

Aksaray'da köylüler ara tatilde okulun bakım, onarım, boya ve yenileme işlerini yaparak, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almalarına destek oluyor.

29.01.2025 12:17
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Aksaray'da köylüler ara tatilde okulun bakım, onarım, boya ve yenileme işlerini yaparak, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim almalarına destek oluyor.

Merkeze bağlı Koçpınar köyündeki Aksaray Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, öğrencilerin ara tatilde olmasını fırsat bilerek, okulun badana, sıva, boya ve temizlik gibi tüm eksiklikleri tamamlamak için köylülerden destek istedi.

Yaklaşık 25 gönüllüyle tadilat işlerini yaptığı okulu yeni döneme hazırlayan Aba, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının "Renkli Dokunuşlar, Renkli Eller Projesi" kapsamında ara tatilde okulda hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

"Velilerimizle iş bölümü yaptık"

El birliğiyle öğrencilere renkli bir eğitim yuvası oluşturacaklarını aktaran Aba, şöyle konuştu:

"Velilerimizle okulumuzun bahçesindeki gerekli tadilat işlerini yaptık. Boya badana işlerini tamamlıyoruz. Ara tatilin ardından yavrularımıza güzel sürpriz yapacağız. Yavrularımız artık derslerini çok daha renkli ve güzel bir ortamda işleyecek. Velilerimizle iş bölümü yaptık. Herkese ayrı ayrı görevler verdik. Kimi boya yapıyor, kimi bakım ve onarımla alakalı işleri yapıyor. Okul bahçemizin peyzaj işlerini de hallettik. Okulumuzda güzel bir çalışma ortamı yarattık. Duvarları daha renkli hale getirdik. Yavrularımıza cıvıl cıvıl ortam oluşturuyoruz."

"Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız"

Köylülerden Emre Göktaş ise 2 çocuğunun okulda eğitim aldığını, ellerinden geldiğince çalışmalara katıldığını ifade etti.

Projeye kendilerini dahil eden Aba'ya teşekkür eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Yavruların okulunu güzelleştirmek için 4 gündür çalışıyoruz. Aramızda boyacı abimiz var. O bize işin püf noktalarını gösteriyor. İlk iş olarak sıraları sınıfın ortasına topladık. Ardından boya işlerine başladık. Benim görevim kapının kenarları ve süpürgeliklerin boyanmasıydı. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Çocuklarımıza ara tatilin ardından güzel bir sürprizimiz olacak. Onların mutlu olması bizim de mutlu olmamız anlamına geliyor. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

Gönüllülerden Habib Canlı da okulu güzelleştirmek adına güzel bir çalışmaya dahil olduklarını belirtti.

Okulun çevre temizliği başta olmak üzere tadilat işlerini yaptıklarını vurgulayan Canlı, tüm köylülerin projeye katılabilmek için seferber olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, aksaray, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aksaray'daki köy okulu ara tatilde el birliğiyle eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

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