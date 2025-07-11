Akşehir\'de \'Aşk Listesi\' Kahkahalarla Sahnelendi

66'ıncı Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği, tiyatro severleri kahkahaya boğan bir oyunla daha unutulmaz anlara sahne oldu. Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Aşk Listesi' adlı tiyatro oyunu, seyirciden büyük ilgi gördü. Şenlik kapsamında düzenlenen etkinlikte, izleyiciler iki perde boyunca hem eğlendi hem de düşündü.

Usta yönetmen Serkan Üstüner'in rejisiyle hayat bulan oyun; Sevinç Erbulak, Hakan Bilgin ve Yosi Mizrahi gibi usta oyuncuların güçlü performanslarıyla sahneye taşındı. Sıcak atmosferi, zekice kurgulanmış hikayesi ve tempolu anlatımıyla dikkat çeken 'Aşk Listesi', izleyenlere 'Aşkın bir formülü olabilir mi?' sorusunu kahkaha eşliğinde sordurdu.

AŞKI LİSTELEMEK: GERÇEK Mİ, MİZAH MI?

Oyunun merkezinde, 50'nci yaş gününde hayatını sorgulayan istatistikçi Kenan ve onun özgür ruhlu yazardan arkadaşı Oktay yer aldı. Oktay'ın Kenan'a hediye ettiği 'hayalindeki kadının 10 özelliğini yazma' göreviyle başlayan hikaye, izleyiciyi içtenlikli bir komediye sürükledi.

Aşk, beklentiler ve sürprizlerle dolu yaşam sorgulamasını mizah diliyle anlatan Aşk Listesi, izleyicilerin hem gülmesine hem de kendi 'aşk listesini' düşünmesine vesile oldu.

SANATSEVERLERDEN YOĞUN KATILIM

Açık Hava Tiyatrosu'nda tiyatro rüzgarı estiren oyun sonunda uzun süre alkışlanan oyuncular büyük beğeni topladı. Etkinlik sonrası sahneye çıkan Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kısa, oyunculara çiçek ve plaket takdim ederek şu ifadeleri kullandı:

"Akşehir, her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmuş bir kenttir. Bu güzel gecede bizlere hem tebessüm ettiniz hem de düşündürdünüz. Siz kıymetli oyuncularımıza, yönetmenimize ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."