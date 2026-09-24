Alaçam’da Ahilik Haftası kutlaması

Samsun'un Alaçam ilçesinde Ahilik Haftası, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Alaçam Kaymakamlığı, Alaçam Belediyesi, Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen program, Alaçam Sanayi Sitesi'nde başladı. Davul ve zurna eşliğinde halayların çekildiği etkinliğin ardından oluşturulan konvoy, ilçe merkezinden geçerek Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ulaştı. Okulun konferans salonunda devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ahmet Ermiş, Ahilik teşkilatının tarihi ve toplumsal önemine değindi.

Alaçam Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Topçu, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı da Ahilik kültürünün temelini oluşturan dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, helal kazanç ve meslek ahlakının önemine vurgu yaptı.

Programda Ahilik Yemini gerçekleştirildi, şed kuşanma geleneği canlandırıldı. İlçede mesleklerini 40 yıldır sürdüren esnaflara plaket ve hediyeler verilirken, programın hazırlanmasına katkı sağlayan öğretmenlere de teşekkür plaketi takdim edildi.

Program, katılımcılara ve öğrencilere geleneksel Ahilik pilavı ikram edilmesiyle sona erdi.