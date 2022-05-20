Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika
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Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

20.05.2022 21:42

Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya'da fener alayı yürüyüşü ve Öykü Gürman konseri ile kutlandı.

Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Alanya'da fener alayı yürüyüşü ve Öykü Gürman konseri ile kutlandı. 19 Mayıs coşkusu vatandaşlar tarafında doyasıya yaşandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Alanya'da yoğun ilgi ile kutlandı. İlk olarak Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin iş birliğiyle düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü ile etkinlikler başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı. Türk bayrakları, marşlar ve fenerlerle başlayan yürüyüş coşku içerisinde konser alanına kadar sürdü. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Alanya halkı sevilen sanatçı Öykü Gürman ile bir araya geldi. En sevilen şarkılarını Alanya için seslendiren Öykü Gürman'la 19 Mayıs coşkusu doruk noktasına ulaştı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, konserde bir konuşma gerçekleştirerek tüm gençliğe bir bayram hediyesi vermek istediklerini belirtti ve "Böyle anlamlı, böyle güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 19 Mayıs coşkusunu bizlerle paylaştığınız için sağ olun var olun. Türk Milleti'nin tarihinde bir dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Ayrıca, Kaymakam Fatih Ürkmezer ve Başkan Yücel, ünlü sanatçı Öykü Gürman'a ipek kozası ve muz lifinden yapılmış tablo hediye etti.

Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı
Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı

YORUMLAR
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Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi Öğrenciler teknolojiden uzak, nostaljik oyunların olduğu bir kutlama gerçekleştirdi Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu Büyükçekmece'de Ayna Grubu ile 19 Mayıs coşkusu
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Öykü Gürman, Alanya, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Alanya'da binlerce kişi 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladı - Son Dakika


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