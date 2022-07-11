Alanya'nın doğal güzelliği Dim Çayı ziyaretçilerini yaz sıcaklığında serinletiyor

Akdeniz'in yaz aylarında bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenlerin adresi Dim Çayı sakinliğiyle huzur veriyor.

Toroslardan doğan ve Dim Vadisi boyunca uzanarak Akdeniz'e dökülen Dim Çayı, kent merkezine yakınlığı sayesinde bunaltıcı yaz aylarındaki sıcaklıktan kaçmak isteyenlerin rotası haline geldi.

Dim Barajı'ndan sonra yaklaşık 6 kilometre uzunluktaki çayın içinde ve etrafında yer alan 25'e yakın restoranda ve piknik alanlarında ziyaretçiler doğal güzellikler arasında bol oksijen alarak keyifli vakit geçiriyor.

Alanya kent merkezine sadece 7 kilometre uzaklıktaki Dim Çayı hem yerli hem de yabancı tatilcilerin en çok ziyaret ettiği doğal alandan biri. Yaz aylarında özellikle hafta sonları buralarda yer bulmak çok güçleşiyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, yaz sezonuyla ilçede turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

Bayram tatili süresinin uzamasının iç pazarı hareketlendirdiğini belirten Sili, "Yurt dışındaki taleple birlikte otelde doluluklar yüzde yüze ulaştı. Bayramda böyle ama temmuzda da yüzde 90-95'lerde doluluklar olacak." dedi.

Sili, Alanya'ya tatile gelenlerin sadece otel anlamında değil tarihi ve doğal güzellikler konusunda da arayış içinde olduğunu ifade ederek, ilçenin alternatif turizm anlamında misafirlerine olanak sunduğunu kaydetti.

Bu anlardan birinin de adını verdiği Dim Vadisi'nden geçerek Akdeniz'e dökülen Dim Çayı olduğunu dile getiren Sili, şöyle konuştu:

"Buralardaki tesislerde tüm gününüzü geçirmeniz mümkün. Toros Dağları'nda karın erimesiyle aşağı inen sularda yüzmek mümkün. Keza çocuklar için ayrı etkinlikler bulunuyor. Havası ve doğal güzellikleriyle buraya ciddi talep var. Bunun yanında Alanya'nın yaylaları ve tarihi güzelliklerine giden ziyaretçi sayısının arttığı bilgisi de bizlere geliyor. Misafirlerimizi hem tarihi ve doğal güzellikler hem de Dim Çayı'nda bir gün geçirmeleri anlamında yönlendiriyoruz. Dönüşlerinde de olumlu yorumlar alıyoruz."

Sili, hava sıcaklığının az ve sularının soğuk olduğu Dim Çayı ve Sapadere Kanyonu gibi doğal yerlerin, turizmde alternatif nokta anlamında önemli olduğunun altını çizerek, ilçeye gelenlerden tarihi ve doğal güzellikleri görmeden gitmemelerini istedi.

"Biz aşağı yukarı yılın 9 ayında hizmet veriyoruz"

Dim Çayı'nda yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren restoranın yöneticisi Mustafa Gümüş ise sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Dim Çayı ile Alanya arasında sıcaklık farkının 7-8 derece olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancı tatilcilerin hem serinlemek hem de doğal hayatın içinde yer almak için buraya geldiğini anlatan Gümüş, "Biz aşağı yukarı yılın 9 ayında hizmet veriyoruz. Şu anda yabancılar ağırlıklı tatilciler, günübirlik tesiste su üstündeki çardaklarda yemek yiyor, çardaklarda uyumanın ve soğuk suda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Özellikle su üstündeki çardaklarda ve masalarda oturmayı çok tercih ediyorlar." dedi.

Çay üzerindeki bir restoranın yöneticisi Buse Gök de özellikle soğuk suyun Dim Çayı'nı daha da özel kıldığını ifade etti.

Yabancı turistlerin suyun soğukluğu nedeniyle çaya geldiğini belirten Gök, "Alanya'da sıcaklık 40 derecelerde iken çay nedeniyle bölgemiz çok daha serin. Özellikle yazın bunaltıcı sıcaklığından bir gün de olsa kaçmak, burada serinlemek istiyorlar." diye konuştu.