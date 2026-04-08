Alaşehir\'de Dünya Romanlar Günü Etkinliği

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Alaşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Alaşehir Belediyesi ve Türk Kızılay işbirliğiyle rekreasyon alanında program düzenlendi.

Burada çocuklar uçurtma uçurdu, halat çekme, çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Selin Pekçolak ve Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak ile aileleri katıldı.