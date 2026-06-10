Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi Çalıştayı

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nca düzenlenen 3'üncü Alevilik ve Bektaşilik Ansiklopedisi (ABA) Çalıştayı'nda, Alevilik ve Bektaşilik alanında bilimsel kaynaklara dayalı kapsamlı bir ansiklopedi hazırlanması amacıyla çalışmalar ele alındı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 3'üncü ABA Çalıştayı, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştaya, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bilim insanları katıldı. Alevilik ve Bektaşilik alanında bilimsel kaynaklara dayalı kapsamlı bir ansiklopedi hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen Çalıştay, açılış konuşmaları ile başladı.

Konuşmasına Hacı Bektaş Veli'den alıntı yaparak başlayan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, "Madde karanlığı akıl ışığı ile, cehalet karanlığı bilgi ışığı ile, nefis karanlığı irfan ışığı ile aydınlanır. Yapılacak her işin başı aşktır" ifadelerini kullandı.

Esma Ersin, Alevi-Bektaşi Ansiklopedisi'nin Türkiye'nin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu vurguladı. Öte yandan ansiklopedinin bilimsel ve doğru bilgilerle hazırlanacağını belirten Ersin, çalışmanın Alevilik ve Bektaşiliğin doğru tanınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

"Türkiye'nin her zamankinden daha çok sevgiye, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var"

Aynı zamanda Ersin, şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin göz nuru, el emeğinin eseri olacak bu ansiklopedi ile toplumumuzda doğru bilgilere dayalı sevgi, barış ve kardeşliğin hızla yeşereceğine inanıyorum. Artık hepimiz dünyadaki gelişmeleri bütün acıları ve açıklığı ile görüyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin her zamankinden daha çok sevgiye, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı vardır. Bunun için de birbirimizi gerçek bilgilerle doğru tanımak zorundayız. Bu topraklarda bütün dünyaya örnek büyük düşünceler geliştirdik. Bu düşünceleri uygulayarak yine büyük medeniyetler oluşturduk" dedi.

"Tematik bir ansiklopedi oluşturmamız birçok eksik ve yanlış bilgiyi ortadan kaldıracak"

Hazırlanacak ansiklopedinin Türkiye'deki eksik ve yanlış bilgilerin giderilmesine katkı sunacağını açıklayan Ersin, "Ülkemizin birçok üniversitesinden farklı disiplinlerden gelen bilim insanları olarak; Alevilik ve Bektaşilikle ilgili en doğru bilgileri bir araya getirerek tematik bir ansiklopedi oluşturmamız, Türkiye'de birçok eksik ve yanlış bilgiyi ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.

Prof. Dr. Alemdar Yalçın da ansiklopedinin hazırlanma süreci ve çalışmanın kapsamına ilişkin katılımcılara bilgi verdi. - ANKARA