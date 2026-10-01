ALKÜ ekibi Gazipaşa Selinus'ta 7-21 Eylül'de yamaç mezarlarını belgeledi - Son Dakika
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ALKÜ ekibi Gazipaşa Selinus'ta 7-21 Eylül'de yamaç mezarlarını belgeledi

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ALKÜ ekibi Gazipaşa Selinus\'ta 7-21 Eylül\'de yamaç mezarlarını belgeledi
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Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları'nın 2026 sezonu, 7-21 Eylül'de Gazipaşa'da ALKÜ başkanlığında gerçekleştirildi. Ekip, yamaç mezarları, Akropolis ve Traianus Tapınağı çevresinde çalışarak kentin tarihine dair veri seti oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle yürütülen Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2026 yılı çalışma sezonu, 7-21 Eylül tarihleri arasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi başkanlığında gerçekleştirildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Geleceğe Miras projesi kapsamında antik şehirlerin gün yüzüne çıkarılması adına kazı ve yüzey araştırmaları çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kazı başkanlığının ALKÜ tarafından yapıldığı Syedra Antik Kentinde çalışmalar devam ederken Gazipaşa'nın antik tarihine önemli katkı yapacak Selinus Antik Kentinin de gün yüzüne çıkarılması amacıyla arkeolojik yüzey araştırmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle yürütülen Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2026 yılı çalışma sezonu, 7-21 Eylül tarihleri arasında Gazipaşa'da gerçekleştirildi. Bakanlık adına uzman arkeolog Ferhat Alpaslan'ın temsilci olarak katıldığı araştırma, ALKÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay başkanlığında; Filolog Dr. Sehriye Şahin, Arkeolog Asena Köybaşı ve Can Berk Meriç, Mimar Pelin Halisipek, Zeynep Başkök ve İç Mimar Gamze Arslan'dan oluşan arazi ekibi tarafından yürütüldü. Farklı uzmanlıkları aynı bilimsel hedef etrafında buluşan ekip, Selinus'un arkeolojik mirasının çağdaş belgeleme yöntemleriyle kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara güvenilir bir bilgi altyapısı bırakılması için özveriyle çalıştı.

"Selinus antik kentinde çalışmalar sürüyor"

Selinus Antik Kenti ve Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Tuna Akçay yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Akçay yaptığı bilgilendirmede, "Bu sezon çalışmalar; yamaç mezarları başta olmak üzere Akropolis, savunma duvarları, limana bakan yamaçlar ve Traianus Tapınağı çevresinde yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında yamaç mezarları sektörlere ayrılmış; her bir mezarın konumu, mimari özellikleri ve korunma durumu sistematik biçimde kaydedildi. Koordinatlandırma, CORS ölçümleri, topografik veri üretimi, mimari çizim, fotoğraf ve dron görüntüleme, epigrafik kayıt ve dijital arşivleme birlikte uygulandı. Böylece görünen yapıların belgelenmesinin yanında, kentin ölü kültü, topoğrafyası, ulaşım ilişkileri ve tarihi gelişiminin bütüncül biçimde anlaşılması için temel bir veri seti oluşturuldu. Bu çalışma, kültürel mirasın ancak kamu kurumları, bilim insanları ve yerel toplumun ortak iradesiyle korunabileceğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

"Selinus, Gazipaşa'nın ortak mirası ve geleceği"

Doç. Dr. Tuna Akçay, Selinus'un yalnızca geçmişten kalan bir ören yeri değil, Gazipaşa'nın kültürel kimliğini ve geleceğini şekillendirebilecek önemli bir değer olduğunu belirtti. Bilimsel araştırmaların ve ilerleyen yıllarda gerçekleştirilecek arkeolojik kazıların Selinus'un tarihini daha görünür kılacağını ifade eden Akçay, elde edilen verilerin müze, eğitim, kültür rotaları, dijital içerikler ve sergiler aracılığıyla toplumla buluşturulabileceğini söyledi. Gazipaşa'daki okullara da çağrıda bulunan Akçay, öğrencilerin Selinus'u bilimsel bilgiler ışığında tanımaları amacıyla okullarda sunum ve konferanslar gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatGazipaşaKültürTurizmSon Dakika

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