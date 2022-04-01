Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de - Son Dakika
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Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de

01.04.2022 11:25
Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de

TÜRK sinemasının en prestijli festivallerinden 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de yapılacak.

TÜRK sinemasının en prestijli festivallerinden 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de yapılacak.

Her yıl heyecanla beklenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 5 kategoride yarışacak. Yarışma yönetmelikleri ve başvuru bilgilerine festivalin internet sitesinden ulaşılabilecek.

Altın Koza Film Festivali'nin, Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli kültür-sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gerek Adana'nın tanıtımına gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Altın Koza Film Festivali'ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nce 12-18 Eylül'de yapılacak 29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak. (DHA


Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de
Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de
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Film Festivali, Altın Koza, Eylül, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül'de - Son Dakika
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