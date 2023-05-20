Altın yazar ödülleri sahiplerini buluyor

20 Mayıs Cumartesi günü Mihrabat Korusu'nda 3.sü gerçekleşecek olan törende roman, şiir, deneme, gezi, çocuk, sağlık gibi birçok kitap türünde yazarlara Türkiye'nin önemli isimleri tarafından ödülleri takdim edilecek. Yılın en büyük edebiyat buluşması olan Altın Kalem Ödülleri'ne "Reflections Of The Books" başlığı altında düzenlenecek olan ve Altın Kitap kategorisinde ödül alan kitaplardan esinlenilerek Fütüristtik tarzda resmedilen sanatsal çalışmaların yer aldığı sergi damgasını vuruyor. Sergi aynı zamanda dünya klasikleri ile ilgili bir bölüm de içeriyor.

DEĞERLİ İSİMLER YER ALACAK

Edebiyat ve sanat dünyasından önemli isimlerin buluşacağı Altın Kalem Ödülleri'nde Necip Fazıl Kısakürek Şiirde Vefa ödülü, Çocuk Edebiyatı Vefa ödülü Mevlana İdris, Şiirde Cahit Zarifoğlu, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Sinan Akyüz, Prof. Dr. İhsan Karaman, Barış Muslu, Metin Hara gibi isimlerin yanında yılın gazetecisi İsmail Karakaş, yılın fotograf sanatçısı Engin Uzun, yılın küratörü Marcus Graf gibi birçok değerli isim yer alacak.