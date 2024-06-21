Kültür Sanat

Altınkale gurbetçilerin gözbebeği oldu

SİVAS - Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde yer alan Altınkale, doğal güzelliği ve sağlık turizmiyle gurbetçi akınına uğradı.

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesinde yer alan Altınkale, doğal zenginlikleri ve geniş rekreasyon alanlarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alana yayılan Altınkale ve çevresinde, 21 bin metrekarelik travertenler ve 19 bin metrekarelik rekreasyon alanları bulunuyor. Hematit ve limonitten dolayı altın sarısı ve kan kırmızı rengini alan demirli sular; romatizma, sinir sistemi, solunum yolu, sindirim sistemi, metabolizma bozuklukları, böbrek ve idrar yolları, kan dolaşımı, adale ağrıları, kadın hastalıkları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlarla adeta bir açık hava jeoloji müzesini andıran Altınkale'nin sıcak su kaynakları ve şifalı çamur banyoları, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topluyor.

"Sivas'taki en güzel yerlerden biri "Altınkale"

Altınkale'nin, Sivas'taki en güzel yerlerden biri olduğunu ifade eden Birol Hayta, "Aşırı bir yoğunluk var. Banyolarda yer bulunmuyor. Gurbetçi vatandaşlarımız geldiği için Sivas'ta aşırı bir yoğunluk var. Buradaki su sıcak çermiğin suyu. Çok faydalı olduğunu ve birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Buradaki kaplıcaya yurtdışından turistlerde geliyor" dedi.

"Sıcak veya soğuk hava fark etmiyor"

Sıcak havada dahi bu şifalı sıcak suya girildiğini söyleyen Halit Bahar, "Bu yıl 9 günlük tatil gurbetçilere yaradı. Sıcak havada sıcak suya giriliyor çünkü burası şifalı bir su. Zevkten ziyade şifa ön planda oluyor. Bundan dolayı da sıcak veya soğuk hava fark etmiyor. Herkesi her zaman bekleriz" şeklinde konuştu.