Altınözü’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" temalı program gerçekleştirildi.

Programa Altınözü Kaymakamı Efecan Şahin, Belediye Başkanı Rıfat Sarı, İl Müftüsü Necati Şafak, İlçe Müftüsü Yahya Okşar, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İlçe Müftüsü Yahya Okşar selamlama konuşması yaptı. Programda ayrıca 2026 Yılı Mevlid-i Nebi sinevizyon gösterimi sunuldu.

İl Müftüsü Necati Şafak tarafından gerçekleştirilen "Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" konulu konferansta, Hz. Muhammed'in örnek ahlakı ve güzel ahlakın günlük hayattaki önemi ele alındı.