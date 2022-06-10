Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak - Son Dakika
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Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak

10.06.2022 11:11

Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak Amasya'da 9 yıl önce kazıda bulunan bereketi temsil eden tanrıça figürünün olduğu Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik müzeye taşınarak sergilenecek.

Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak

AMASYA - Amasya'da 9 yıl önce kazıda bulunan bereketi temsil eden tanrıça figürünün olduğu Roma dönemine ait bin 700 yıllık mozaik müzeye taşınarak sergilenecek.

2013 yılında kentin girişindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi yakınında Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kurtarma kazısında 80 metrekare genişliğinde bir taban mozaiğine rastlandı. Daha önceki kazılarda örneği görülmeyen 'KTICIC' ve '?APE BOAH' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser yapılan detaylı incelemelerin ardından üstü kapatılarak korumaya alınmıştı.

Vali Masatlı: "Bereket tanrıçasını simgeleyen bir mozaik olduğu tespit edildi"

Amasya Valiliği, mozaiğin yeniden gün yüzüne çıkartılarak sergilenmesini planlıyor. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Roma dönemi inanışına göre bereket tanrıçasını simgeleyen bir mozaik olduğu tespit edildi. Mozaiğin taşınması için işlemlere başladık. 3, 4 ay sonra mozaiği müzemizde sergileyeceğiz" dedi.

Vali Masatlı, mozaiğin bulunduğu alanın askeri bir yapı olarak kullanıldığını düşündüklerini söyledi.

Şehrin sembollerinden elmalı mozaik 2 yıldır sergileniyor

9 yıl önce kentte bulunan elma ağacı figürlü 20 metrekare genişliğindeki mozaiğin de Amasya Valiliği'nin girişimleriyle yapılan restorasyon sonrası taşındığı müzede 2 yılı aşkın süredir sergilendiğine işaret eden Mustafa Masatlı, "Elmalı mozaik, şehrin sembollerinden olan bu meyvenin tarihi köklerinin 2 bin yıla dayandığını gösteriyor. Yeni mozaikle beraber Amasya Arkeoloji Müzemiz daha da zenginleşmiş olacak" diye konuştu.

8 bin 500 yıllık tarihinde 14 medeniyete ev sahipliği yapan kentin her bir yanında kültürel eserlere rastlandığına değinen Masatlı, "Her medeniyet buralar izler bırakmış. Bunlardan biri de Romalılar. Biz sadece Romalılar değil bütün medeniyetlerle ilgili yeni şeyler bulabiliriz" şeklinde konuştu.

Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak
Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak
Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak
Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak
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Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Mustafa Masatlı, Amasya, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da bereketi temsil eden bin 700 yıllık 'Tanrıçalı mozaik' müzeye taşınacak - Son Dakika
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