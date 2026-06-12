Amasya'da F-16'lardan nefes kesen gösteri - Son Dakika
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Amasya'da F-16'lardan nefes kesen gösteri

Amasya\'da F-16\'lardan nefes kesen gösteri
12.06.2026 22:55  Güncelleme: 22:59
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Amasya Tamimi'nin 107. yıldönümünde düzenlenen törenlerde F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı, temsili karşılama ve yürüyüşlerle Atatürk anıldı.

Amasya Tamimi'nin 107. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen programda F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı. Kahraman pilotlar Amasyalılara, "Türk Hava Kuvvetleri olarak bağımsızlık ateşimizin yakıldığı Amasya Genelgesi'nin 107. yılında vatan semalarındayız" mesajıyla seslendi.

Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkiinde temsili karşılama töreni yapıldı. Atatürk'ü "Paşam bütün Amasya emrinizdedir" sözüyle karşılayan Amasya Müftüsü Hacı Hafız Tevfik Efendi ile şehir merkezine doğru yürüyüşü canlandırıldı. İl protokolü ile gençlerin de katılımıyla "Atatürk ve Bayrağa Saygı" yürüyüşü düzenlendi. Metrelerce uzunluktaki Türk bayrağını taşıyan gençler vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Vali Önder Bakan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi anıt şeref defterini imzaladı.

"Amasya Tamimi millet iradesinin sembolü"

22 Haziran 1919 tarihinde yayımlanan Amasya Tamimi'nin tüm dünyaya bu şehirden ilan edildiğini belirten Vali Önder Bakan, "Amasya Tamimi esarete karşı özgürlüğün, umutsuzluğa karşı inancın ve millet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.

Kültür ve sanatın milletlerin kimliğini muhafaza eden, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren evrensel değerler olduğuna değinen Bakan, "Bu anlayışla Atatürk'ün adını taşıyan ve onun fikirlerinden ilham alan festivalimizin kültürel mirasımızın tanıtılmasına, sanatın farklı alanlarında üretimin teşvik edilmesine ve uluslararası kültürel etkileşimin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

F-16 savaş uçakları gösteri uçuşu yaptı

Savaşan şahinler F-16 savaş uçaklarının gösteri amaçlı yakın uçuş yaptı. Çıkardığı ses şehrin semalarında yankılanan iki uçağın kahraman pilotları "Türk Hava Kuvvetleri olarak bağımsızlık ateşimizin yakıldığı Amasya Genelgesi'nin 107. Yılında vatan semalarındayız" mesajıyla Amasyalılara seslendi. 10 gün sürecek festivalin açılışı, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da F-16'lardan nefes kesen gösteri - Son Dakika

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