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Ampute Milli Futbol Takımı "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Ampute Milli Futbol Takımı "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

07.01.2022 00:23

Ampute Milli Futbol Takımı "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi Ampute Milli Futbol Takımı Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye'de ve dünyada vizyona giren "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Ampute Milli Futbol Takımı "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

ANKARA - Ampute Milli Futbol Takımı Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde tüm Türkiye'de ve dünyada vizyona giren "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

İki yıl üst üste Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak tarihinde vizyona giren, "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül'ün hayatının konu alındığı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" sinema filmini izleyen Ampute Milli Futbol Takımı duygu dolu anlar yaşadı. Film sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Bu filmde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Kesişme İyi ki Varsın Eren filmindeki olaylar gerçek şeyler. Masal değil. Bir film izlerken duygulanırsınız ve hırslanırsınız. Bizde duygulandık ve hırslandık. Bizde iyi ki varsın Eren diyoruz. İyi ki varsın Ferhat Komutanım. Her ailenin ve öğretmenlerimin çocuklarımıza bu filmi izletmesi gerekir" dedi.

Ampute Milli Futbol Takımı Kesişme İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Ampute Milli Futbol Takımı Kesişme İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Ampute Milli Futbol Takımı Kesişme İyi ki Varsın Eren filmini izledi

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Eren Bülbül, Futbol, Doğum, Milli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ampute Milli Futbol Takımı 'Kesişme İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ampute Milli Futbol Takımı "Kesişme İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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