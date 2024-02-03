Kültür Sanat

"Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri" dijital sergisi açıldı

ANKARA - Tarih boyunca Anadolu'da yaşanan afetlerin yapay zeka destekli görsellerden yararlanılarak oluşturulan "Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri" adlı dijital serginin açılışı Ankara Cer Modern'de gerçekleştirildi.

Eski çağlardan günümüze yaşanan depremler, seller, yangınlar, çekirge istilaları, salgınlar ve kıtlıkları konu alan "Anadolu Afetler Tarihi ve 6 Şubat Depremleri" dijital sergisi Ankara Cer Modern'de açıldı. Sergide ziyaretçilere geçmişten günümüze afetlerin sosyal ve kültürel etkilerini, farklı bir perspektifle anlamalarını, afet farkındalığını arttırmayı ve afetlerle birlikte yaşamayı öğretme amacını taşıyor.

Serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'nun savaşlar ve afetler coğrafyası olduğunu söyledi.

Anadolu insanının ise afetlerin üstesinden gelmeyi bilen özel insanlar olduğunu belirten Yazgı, "Yapay zekayla geçmişte Anadol'umuzda yaşanan tüm afetlerimizi göz önüne koyacaklar. Afetler sadece depremle sınırlı değil. Bu sergide kıtlık, kuraklık, yangın, sel ve salgın başlıklarını da göreceksiniz. Bizim tüm bu afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve misafirlere sergi tanıtıldı. Sergi 3-4 Şubat tarihlerinde ücretsiz bir şekilde gösterimde olacak.