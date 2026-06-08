Anadolu'dan Deyişler Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Anadolu'dan Deyişler Konseri Düzenlendi

Anadolu\'dan Deyişler Konseri Düzenlendi
08.06.2026 16:43
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Anadolu Üniversitesi'nde yapılan Türk Halk Müziği konserinde farklı yörelerin eserleri seslendirildi.

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Anadolu'dan Deyişler" adlı Türk Halk Müziği konseri, Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından sahnelenen konsere akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Anadolu'nun farklı yörelerinden eserler seslendirildi

Konserde topluluğun koro şefliğini Serpil Ayar üstlenirken, orkestrayı Uğur Ünlü yönetti. Programda Tunceli, Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya ve Tokat başta olmak üzere Anadolu'nun farklı yörelerine ait türküler seslendirildi.

Türk halk müziğinin önemli eserleri dinleyicilerle buluştu

Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan repertuvarda Karacaoğlan ve Nesimi gibi önemli halk ozanlarının eserlerine de yer verildi. Türk halk müziğinin seçkin örneklerinin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, sanatçılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'dan Deyişler Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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