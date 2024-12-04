Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi Başlıyor

Anadolu\'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi Başlıyor

Yunus Emre Enstitüsü, 2-25 Aralık tarihleri arasında Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da 11 konser düzenleyecek. Anadolu'dan doğan eserlerin caz müziği ile buluşacağı turnenin ilk durağı Üsküp olacak.

04.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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YUNUS Emre Enstitüsü tarafından 'Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi' ile Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da 02-25 Aralık tarihleri arasında 11 konser düzenlenecek.

Türkiye'deki caz müziğin en önemli isimlerinin Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Balkan Turnesi' için buluştuğu konserlerin ilk durağı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, sonuncusu ise Kosova'da olacaktır. Müziğin evrenselliği, bu konser turnesiyle Anadolu'dan doğan eserlerle tüm Balkan coğrafyasında bir kez daha gün yüzüne çıkartılacak. Batı müziğinin bir türü olan caz müziğinin, Anadolu'nun içinden çıkmış ve Balkan coğrafyasına da yayılan 'Türkülerimiz' ile birleştirildiği konserlerde Aşık Veysel'den Nesimi'ye Neşet Ertaş'tan Tatyos Efendi'ye kadar bu toprakların birbirinden değerli sanatçıların eserleri caz müziği ile ilk kez Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında bir araya geliyor.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Kosova, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Üsküp, Son Dakika

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