Anadolu\'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi Başlıyor

Kültür Sanat

YUNUS Emre Enstitüsü tarafından 'Anadolu'dan Esintiler Türk Caz Musikisi Turnesi' ile Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'da 02-25 Aralık tarihleri arasında 11 konser düzenlenecek.

Türkiye'deki caz müziğin en önemli isimlerinin Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Balkan Turnesi' için buluştuğu konserlerin ilk durağı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, sonuncusu ise Kosova'da olacaktır. Müziğin evrenselliği, bu konser turnesiyle Anadolu'dan doğan eserlerle tüm Balkan coğrafyasında bir kez daha gün yüzüne çıkartılacak. Batı müziğinin bir türü olan caz müziğinin, Anadolu'nun içinden çıkmış ve Balkan coğrafyasına da yayılan 'Türkülerimiz' ile birleştirildiği konserlerde Aşık Veysel'den Nesimi'ye Neşet Ertaş'tan Tatyos Efendi'ye kadar bu toprakların birbirinden değerli sanatçıların eserleri caz müziği ile ilk kez Yunus Emre Enstitüsü çatısı altında bir araya geliyor.