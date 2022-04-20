Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor - Son Dakika
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Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor

20.04.2022 14:23

Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor Tokat'ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor.

Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor

TOKAT - Tokat'ta halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilinen Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor.

Sulu Sokak Çarşısı'nda 15. yüzyılda yapılan uzun bir süre depo olarak kullanılan tarihi mekanda Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlandı. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen mülkiyeti belediye ait olan tarihi yapı 'Su ve Temizlik Müzesi' olarak turizme kazandırılacak. Tarihi mekanda o dönemde kullanılan su yapıları, kanalizasyon sistemi yer alacak. Zeminindeki su kanalları korunarak insanların gezebilmesi için temperli cam kaplama yapılan müzede ibrikler, su muslukları gibi eski eşyalar sergilenecek.

"Sık dişini helası"

Tokat Şehir Müzesi Sorumlusu Arkeolog İbrahim Çetin, Anadolu'nun ilk Türk İslam cami, Anadolu'nun ilk medresesi ile Anadolu'nun ilk umumi tuvaletinin Tokat'ta yapılmış olduğuna dikkat çekti. Tarihi helanın isminin o yıllarda yaşanan yoğunluktan ortaya çıkmış olduğunu belirten Çetin, "Bu alan ticaret merkezi olduğu için helanın önünde ciddi kuyruklar olurmuş. Vatandaşlar birbirlerine 'sık dişini sıra sana gelecek' diye birbirlerine telkinde bulundukları için ismini o şekilde almıştır" dedi.

Çetin, Tokat Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini belirterek "Tarihi mekan çok yakın bir zamanda temizlik ve hijyen müzesi olarak hizmete açılacak. Sık dişini helası, temizlik ve hijyen müzesinde o dönemde kullanıla hela kültürüne ait eserler sergilenecek" diye konuştu.

Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor
Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor
Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor
Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor
Anadolu'nun ilk umumi helası müze oluyor

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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