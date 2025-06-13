Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği Yapıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi.

Müzikist Derneğince, Sabancı Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı'nın (KODA) katkılarıyla hayata geçirilen şenlikte, bir yıl boyunca köy öğretmenleriyle yürütülen temel müzik eğitimi çalışmalarının çıktıları, atölye ve konserlerle taçlandırıldı.

Sanatçı Evrencan Gündüz'ün de sahne aldığı etkinlikte Ahmet Ali Arslan müzikli masalıyla, Cuetopia film ve oyun müzikleriyle, Onur Kahvecioğlu ve M Collective ise çocuk korosuyla yer aldı.

Gümüşpınar İlkokulu, Termik Santral Ortaokulu ile Altıntaş İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı şenlikte, drama, KODA ile sokak oyunları ve YER Community ile köy temalı sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.