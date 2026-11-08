Andırın\'da ADEM kursiyer kadınların dokuduğu kilimler törenle görücüye çıktı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kursiyer kadınların dokuduğu geleneksel kilimler, görücüye çıktı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı el dokuması kilimler düzenlenen törenle görücüye çıktı.

Andırın Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Tufanpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren Andırın Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde dokunan geleneksel motifli kilimler için tezgah kesim töreni gerçekleştirildi.

Törene Andırın Kaymakamı Ömer Bulut, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı. Tezgah başındaki kursiyerlerle sohbet eden protokol üyeleri, dokunan kilimleri inceleyerek emeklerinden dolayı kadınları tebrik etti.