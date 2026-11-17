Ankara'da Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri Türk dünyasında iz bırakan 10 kadına takdim edildi.

Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla bir otelde "Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri 2026" töreni düzenlendi.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemi nedeniyle uzun yıllar Türk dünyasından bihaber yaşamak zorunda kaldığını söyledi.

Şimdilerde gerek iletişim araçlarının yaygınlaşması gerekse de dünyadaki ekonomik ve siyasi birlikteliklerin farklı görünüm arz etmeye başlamasıyla Türkiye'nin Türk dünyasıyla iletişiminin daha güçlü hale geldiğini belirten Tekin, "Bunun en temel yeri ise kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı. Her yıl bizlere emanet edilen 18 milyon çocuğa eğer bu dostluğu, kardeşliği sağlıklı bir şekilde öğretebilirsek, aramızdaki bağların çok daha güçlü olacağı bir dünyada birlikte yaşayacağımıza eminiz ve o şuurla hareket etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin altında olan Gönül Coğrafyamız Komisyonu ile birinci sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklara ne eğitim verileceğine dair çalışmaların yer aldığını bildiren Tekin, "Bu komisyonun içerisinde hepimizin yakinen tanıdığı bu konuyu dert edilmiş akademisyen ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilere yer verdik. Anaokulundan 12. sınıfa kadarki bu müfredatın içerisinde her bir derste müfredatın içeriğine göre farklı bilgilere yer verdik. Edebiyattan tarihe, coğrafyadan fizik, kimya, biyolojiye kadar her derste örneklendirme yaparken gönül coğrafyamız Türk dünyası ile ilgili bilimsel, tarihi ve kültürel değerlere yer verdik." ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş döneminin dayattığı bazı kavramları literatürden çıkarmak istediklerini belirten Tekin, "Bunlardan bir tanesi Türk dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki bağlantıyı koparmak üzere inşa edilmiş, icat edilmiş, 'Orta Asya' kavramının yerine orijinal bilimsel literatürde olduğu gibi 'Türkistan' kavramını yeniden literatürde kullanalım istedik." açıklamasını yaptı.

Bu yıl itibarıyla 10 milyondan fazla öğrenci için Türk Dünyası Kültür Atlası'nı ortaokullar ve liseler için iki ayrı versiyon olarak yayımladıklarını anımsatan Tekin, "Bu kitabın içerisinde bir Kazak, Kırgız, Azerbaycanlı gencimiz Türkiye'ye geldiğinde nereyi niçin görmesi gerektiğini, kendi müfredatı ile ilişkisini nasıl kurması gerektiğini Türk dünyası açısından ziyaret edeceği yerin ne anlama geleceğini hem yazılı olarak okuyabileceği hem de QR kodlarla bir hikaye eşliğinde yöresel müzik ve benzeri enstrümanlarla birlikte daha keyifle izleyebileceği bir kitabı oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapmayı temenni ettiklerini vurgulayan Tekin, "Türk soyundan gelen kardeşlerimizin birbirini daha yakın tanıması, ortak kültürlerine ve ortak değerlerine sahip çıkması ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Türk Devletleri Teşkilatı liderlerinin bize çizdiği perspektifte bize verdiği talimatlar doğrultusunda bu kardeşlik hukukunu gelecek kuşaklara aksettirecek bir şeyler yapmak üzere çaba sarf ediyoruz." dedi.

"Kırım Tatar Türkleri ile işbirliği ve dayanışmayı artırmayı hedefliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ise Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Kırım Tatar Türkü ile birlikte yaşadıklarını, onlarla işbirliği ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Şefika Gaspıralı'nın babası İsmail Gaspıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" şiarının öncülerinden olduğunu dile getiren Zorlu, Şefika Gaspıralı'nın örnek bir şahsiyet ve Türk kadını olarak tarihe geçtiğinin altını çizdi.

Geçen hafta Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin gerçekleştirildiğini anımsatan Zorlu, zirvede çok önemli kararlara imza atıldığını, yeni dönemde de önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri

Açılış konuşmalarından sonra Türk dünyasında iz bırakan 10 kadına Şefika Gaspıralı Onur Ödülleri takdim edildi.

Ödül alan isimler şöyle:

"Toplumsal Liderlik Ödülü Işık Sadık Ahmet, Medya ve İletişim Ödülü Nazgül Kenjetay, Kültür ve Sanat Ödülü Azerin, Teknolojide Kadın Ödülü Dr. Elif Baybörü Balkaş, Öncü Kadın Ödülü Emekli Hava Pilot Albay Şenay Günay, Bilim ve Akademi Ödülü Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, Dil, Miras ve Kimlik Ödülü Dr. Serra Menekay Öncel, Çocuk ve Aile Ödülü Saadet Özkan, Uluslararası Dayanışma Ödülü Yeşim Meço Davutoğlu, İnsan Hakları Ödülü Lütfiye Zudiyeva."