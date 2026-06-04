Ankara'da Ortak Konser Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da Ortak Konser Düzenlendi

04.06.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etlik Şehir Hastanesi ve Jandarma Bando birlikte konser gerçekleştirdi, büyük ilgi gördü.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla konser düzenlendi.

Ankara CSO Tarihi Salonda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla Jandarma Bando Albay Erkut Çağlak şefliğinde konser düzenlendi.

Konsere Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, jandarma personelleri, sağlık çalışanları ve Ankaralı sanatseverler katıldı. Konser sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etlik Şehir Hastanesi, Kültür Sanat, Jandarma, Etkinlik, Kültür, Ankara, Müzik, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Ortak Konser Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı Kendisine saldıran kargadan kaçarken taklalar attı
Samsun’da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu Samsun'da silahlı saldırı düzenlenen iş yerinde kimyasal sızıntı oluştu

21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
21:17
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
21:01
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi
Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:33
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Trafikteki kavga vahşetle bitti: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 21:47:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Ortak Konser Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.