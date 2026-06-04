Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla konser düzenlendi.
Ankara CSO Tarihi Salonda, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Müzik Topluluğu ile Jandarma Bando Komutanlığının ortak çalışmasıyla Jandarma Bando Albay Erkut Çağlak şefliğinde konser düzenlendi.
Konsere Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, jandarma personelleri, sağlık çalışanları ve Ankaralı sanatseverler katıldı. Konser sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı. - ANKARA
Son Dakika › Kültür Sanat › Ankara'da Ortak Konser Düzenlendi - Son Dakika
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