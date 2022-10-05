Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek - Son Dakika
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Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek

05.10.2022 10:26
Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Aşık Veysel" büyük oyununu Samsun'da sanatseverlerle buluşturacak.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Aşık Veysel" büyük oyununu Samsun'da sanatseverlerle buluşturacak.

Osman Nuri Ercan'ın yazdığı, Alpay Ulusoy'un yönetmenliğini yaptığı oyunun kostüm tasarımı Ceren Karahan, dekoru Hakan Dündar, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait.

Oyunda, Aşık Veysel'in küçük yaşta gözlerini kaybetmesi nedeniyle yaşadığı sıkıntılara rağmen hayata tutunması, karşılaştığı zorlukları aşmak için verdiği mücadele, yaşama bağlılığı, içindeki sevgi, hoşgörü, karşısındakine duyduğu anlayış ve saygı anlatılıyor.

Eserde, Aşık Veysel'in gözleri görmediği için askere gidemediği halde Milli Mücadele yıllarında İstiklal Savaşı'na katılmak için nasıl can attığı, içindeki Cumhuriyet ve Atatürk sevdası da konu ediliyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçıları ve teknik ekibin görev aldığı "Aşık Veysel" büyük oyunu, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 11 ve 12 Ekim saat 20.00'de sahneye konulacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Tiyatrosu 'Aşık Veysel' oyununu Samsun'da sahneleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Devlet Tiyatrosu "Aşık Veysel" oyununu Samsun'da sahneleyecek - Son Dakika
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