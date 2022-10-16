Ankara haber... AÜ Rektörü Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Köse, Ekolojik Köy'ü ziyaret etti - Son Dakika
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Ankara haber... AÜ Rektörü Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Köse, Ekolojik Köy'ü ziyaret etti

16.10.2022 13:00
Ankara haber... AÜ Rektörü Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Köse, Ekolojik Köy'ü ziyaret etti

Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesindeki Ekolojik Köy'de incelemelerde bulundu.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesindeki Ekolojik Köy'de incelemelerde bulundu.

AÜ'nün açıklamasında, üniversite ve belediye arasındaki iş birliğinin yeni projelerle güçlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, AÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezince belediyenin teknik personeline "Afet Risk Eğitimi" verildiği kaydedilen açıklamada, iş birliği çerçevesinde, Rektör Ünüvar'ın, Ekolojik Köy'de, Köse'nin misafiri olduğu aktarıldı.

Rektör Necdet Ünüvar, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversite ile belediye arasında, akademik ve icra potansiyeli yüksek protokol bulunduğunu belirtti.

Ankara Üniversitesinin akademik birikimiyle Mamak Belediyesinin icra kabiliyetini birleştirmeyi arzuladıklarını anlatan Ünüvar, "Bugün de bu çerçevede güçlü bir kadroyla buradayız." ifadesini kullandı.

Ekolojik Köy'de son derece etkileyici çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ünüvar, "Burada çok ciddi bir icra kabiliyeti var. Bizde de çok ciddi bir akademik birikim var. O akademik birikim ile buradaki pratiği bütünleştirmek gerekir. İnşallah bu ziyaretimiz de buna vesile olur." değerlendirmesini yaptı.

"Öğrencilerin Ekolojik Köy'de olmalarını çok istiyoruz"

Mamak Belediye Başkanı Köse de öğrencilerin Ekolojik Köy'de doğayla iç içe olmalarını, laboratuvar ve atölyelerde doğal ürünlerin üretimine katkıda bulunmalarını çok istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte her birinizin burayı bir laboratuvar olarak görmesi, öğrencilerimizin yüksek lisans olsun, doktora olsun araştırma alanı olarak görmesi mümkün. Biz de buna açığız. Maddi ve manevi her türlü desteği verme konusunda iş birliklerine açığız."

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Necdet Ünüvar, Gökçeyurt, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara haber... AÜ Rektörü Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Köse, Ekolojik Köy'ü ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haber... AÜ Rektörü Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Köse, Ekolojik Köy'ü ziyaret etti - Son Dakika
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