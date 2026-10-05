Ankara Keçiören'de Kete, Hingel, Kavut yarışı başladı, 436 aday 4 gün yarışacak - Son Dakika
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Ankara Keçiören'de Kete, Hingel, Kavut yarışı başladı, 436 aday 4 gün yarışacak

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Ankara Keçiören\'de Kete, Hingel, Kavut yarışı başladı, 436 aday 4 gün yarışacak
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Anadolu'nun yöresel lezzetlerini yaşatmak için Ankara Keçiören'de başlayan yemek yarışmasında 436 aday, Kete, Hingel ve Kavut kategorilerinde hünerlerini sergiledi. Dört gün sürecek etkinlikte kategorilerin birincilerine 500 bin, 300 bin ve 100 bin Türk Lirası ödül verilecek.

Ankara'da düzenlenen '3. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Yarışması'na' katılan 436 aday, Kete, Hingel ve Kavut kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Anadolu'nun yöresel lezzetlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla '3. Geleneksel Serhat İlleri Yöresel Yemek Keçiören ilçesinde bulunan Kalaba Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. 4 gün sürecek yemek yarışmasında adaylar 'Kete, Hingel ve Kavut' olmak üzere 3 ayrı kategoride yarışacak. Noter huzurunda düzenlenen yarışmada kazanılan ödüller; Serhat İlleri Federasyonu, bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve iş adamları sponsorluğunda karşılanacak.

Kete 252, Hingel 130, Kavut 54 aday olmak üzere toplam da 436 yarışmacının yer aldığı etkinlikte, yarışmacılar büyük ödül için mücadele edecek. Kete kategorisinin birincisine 500 bin Türk Lirası, Hingel kategorisinin birincisine 300 bin Türk Lirası ve Kavut kategorisinin birincisine ise 100 bin Türk Lirası verilecek. Yarışma kapsamında her yemek dalında ilk 10'a giren yarışmacılara da para ödülüne layık görülecek.

"Hingelin anavatanı Ahıska"

Yarışmaya Hingel yemeği ile katıldığını kaydeden yarışmacı Sevinç Karanfil, "Biz Ahıska göçmeniyiz. Hingelin anavatanı Ahıska. Ahıska'nın Hingeli daha yuvarlak, daha toparlak olur. Buradaki yöresel olarak üçgen Hingel yapılacak. Üçgen şeklinde deneyeceğiz" diye konuştu.

"Sirke katıldığı zaman kete daha güzel oluyor"

Yarışmacı Emriye Kılıç, etkinliğe Erzurum yöresi Kete ile katıldığını belirterek, "En güzel kete ilk önce hamurunun ekşimesi, mayalanmasıyla olur. Bir de içine koyduğumuz unla kavurduğumuz iç malzemesinin güzel olması. Ondan sonra yağıdır, unu kıvamında olması, her şeyin orantılı olması gerekiyor. Malzeme burada hazırlanıyormuş. Sirke katıldığı zaman kete daha güzel oluyor. Kıtır kıtır, böyle dağılır gibi oluyor. Olmasa da kendi emeğimizle bir şeyler yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ankara Keçiören'de Kete, Hingel, Kavut yarışı başladı, 436 aday 4 gün yarışacak - Son Dakika
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