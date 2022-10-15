Ankara kültür sanat: Gölbaşı'nda Uçurtma Şenlikleri düzenlendi

Gölbaşı'nda Uçurtma Şenlikleri düzenlendi

ANKARA - Gölbaşı'nın Eymir Mahallesi'nde Park Eymir Sakinleri Derneği ve Gölbaşı Belediyesi tarafından 'Uçurtma Şenlikleri' düzenlendi.

Gölbaşında 6'ncısı düzenlenen uçurtma şenliği renkli anlara sahne oldu. Park Eymir Sakinleri Derneği ev sahipliği ve Gölbaşı Belediyesinin destekleriyle yapılan şenlikte Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kızılay, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay gibi kurum kuruluşların katılımı ile 70'e yakın stant ziyaretçilerin hizmetine açıldı. Gölbaşı'nın Eymir Mahallesi'nde yapılan şenliğe Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de katılım sağladı.

Burada konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bu etkinliği 6'ncı kez yaptığını belirterek, "Bugün yapmış olduğumuz uçurtma şenliğimizin 6'ncısını yapıyoruz. Bunu Park Eymir Derneği ile beraber yapıyoruz. Aynı zamanda da İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile beraber bir farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. İnsanların sağlıklı yaşamaları, sigarayı bırakmaları, KADES gibi birçok ünitelerinde burada bulunmasını sağlıyoruz. Buradaki insanlarımızı bilinçlendirmek için yapıyoruz. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Bundan önceki şenliklerde sadece uçurtma uçurulduğunu ve eğlence odaklı olduğunu ifade eden PESDER Başkanı Arif Koruca ise, "Burada bir sosyal, kültürel ve eğlence amaçlı etkinlikleri arttırma niyetimiz var. Ona yönelik olarak da uçurtma şenliği düzenliyoruz. Bu sene buna kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri katıldı. Sağlık İlçe Müdürlüğümüzün oldukça ciddi bir katkısı var. Kızılay, Yeşilay, Atatürkçü Düşünce Derneği, Halk Eğitim gibi 70 civarında stant var. Böylece kültür ve eğlenceyi bir araya getiriyoruz" diye konuştu.