Ankara Mamak'taki Lavanta Bahçesi Fotoğraf Tutkunlarının Gözdesi

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Ankara'nın Mamak ilçesindeki Gökçeyurt Vadisi'nde yer alan lavanta bahçesi, fotoğraf tutkunlarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

Vadinin ortasında hoş kokusu ve göz alıcı mor rengiyle adeta görsel şölen sunan lavantalar, yaz aylarında düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin ilgi odağı oluyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, özel olarak hazırlanan alanlarda fotoğraf çektiriyor.

Mamak Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Ertem, AA muhabirine, 25 dönümlük arsaya 19 bin lavanta fidesinin dikildiği söyledi.

Ertem, temmuz-ağustosta çiçek açan lavanta bahçesinde hatıra kareleri çektirmek, özellikle hafta sonları keyifli vakit geçirmek isteyenler için sunulan mekanın doğa harikası olduğunu kaydetti.

Özel anlar ölümsüzleştiriliyor

Şu anda çiçeklenme döneminde olan lavantaların bulunduğu bahçenin aynı zamanda ekoturizm alanı olduğunu ifade eden Ertem, bu güzel alanı görmeye sadece Ankara'dan değil yakın illerden vatandaşların geldiğini söyledi.

Buraya gelmek isteyen vatandaşlar için ulaşım kolaylığının daha da genişletilerek sağlanacağını belirten Ertem, şu bilgileri verdi:

"Ulaşım kolay bir şekilde sağlanırsa, burası çok daha iyi tanınacak ve ziyaretçi sayısı da çok daha artacaktır. Bu bölgeyi aslında daha güzel, renkli ve daha yaşanabilir bir doğa turizmine katma gibi bir çalışmamız var. Bütün hazırlıklarımız devam ediyor. Büyüleyici lavanta kokuları içerisinde dolaşırken sizler için çok özenle hazırlanan, adeta bir doğal fotoğraf stüdyosu haline getirilen alanlarda ailenizle, sevdiklerinizle birlikte mükemmel kareler yakalayabilir, anılar biriktirebilirsiniz. Bunun yanında yeni evlenecek çiftlerimiz için de nikah törenlerini düzenleyecekleri özel alanlar oluşturduk. Bu sayede çiftler, çok mutlu ve özel günlerinde mis gibi kokan mor lavantaların arasında o özel anlarını ölümsüzleştirebiliyor."

Ertem, ilerleyen yıllarda bahçenin kır düğünü konseptine uygun hale getirilmesi için çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Murat Ertem, ağustos sonuna kadar sergilenen lavantaların, daha sonra hasat edilerek kozmetik sanayisinde ve ilaç sektöründe de kullanılabildiğini sözlerine ekledi.