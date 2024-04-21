Kültür Sanat

Atatürk\'ü ve Erdoğan\'ı hedef alan sözlerle ilgili soruşturma

İran\'ın intikam füzelerini Kürecik radarı mı durdurdu? Cumhurbaşkanlığı\'ndan açıklama var

Yine Diyarbakır Belediyesi, yine aynı görüntü! Seçim sonrası ilk iş bayrak kaldırmak olmuş

Ankara'nın Sümela Manastırı: Alicin Jeositi

ANKARA - Kızılcahamam'da bir kanyonun içinde yaklaşık bin metre yükseklikteki zirvede yer alan Alicin Jeositi, yapısı ile Trabzon'daki Sümela Manastırı'na benzetiliyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Alicin Jeositi yıllara meydana okuyor. Trabzon'daki Sümela Manastırına benzerliği ile dikkati çeken jeositi, hakkında çok fazla bilgi bulunmadığından gizemini koruyor.

Tarihi zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken Sümela Manastırından daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Alicin Jeositi, başkentin yanı başında turizme kazandırılmayı bekliyor.

Anadolu'nun keşfedilmemiş tarihi hazinelerinden olan, Alicin Jeositi, yok olma tehlikesiyle de karşı karşıya. Kanyonun içerisindeki dik bir yamaç üzerine inşa edilen bu manastır görünümlü jeositi, geçmişi hakkında net bilgi bulunmuyor. Ancak tırmanarak ulaşılabilinen manastır, yolu kanyondan geçen herkesin ilgisini çekiyor.

Uzmanlara göre bu manastır, insanların dini ibadetlerini yapmak için kullandığı bir mekandı. Bu görüşü kuvvetlendiren manastırların, vadi ve dere yataklarına yapılıyor olması.

Bir diğer görüş ise burası bir savunma hattıydı. Çünkü diğer manastırlar gibi içerisine resmedilen dini bir figür ve bölümlere ayrılmış odalar yok. Çevredeki tarihi kaleler ve surların varlığı ise söz konusu görüşü destekliyor.