'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı - Son Dakika
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'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı

31.03.2022 10:30

'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı Ataşehir'den izler taşıyan farklı konu ve içeriklere sahip filmlerden ilki olan "Hedef" filminin galası Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı

İSTANBUL - Ataşehir'den izler taşıyan farklı konu ve içeriklere sahip filmlerden ilki olan "Hedef" filminin galası Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Ünlü yönetmenlerin gözüyle Ataşehir'den izler taşıyan farklı konu ve içeriklere sahip filmlerin seyirci ile buluşacağı 'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' dün akşam yapılan gala ile başladı. Galada Yönetmen ve Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Yasin Ali Türkeri tarafından çekilen "Hedef" filmi gösterime sunuldu. Ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklarıyla kent kimliğini zenginleştiren insan hikayelerini ve ilçenin gelişmekte olan dinamiklerini ele alan yönetmenler, Ataşehir'deki yaşam izlerini belgesel filmleriyle seyircilere aktaracak. Galaya Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de katılım sağlayarak vatandaşları selamladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Bugün özel bir gün. Özellikle belgeselde emeği geçen hocama çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yıl 2013, Niyazi Bey bana geldi, böyle bir şey anlattı. Ben köyde eskiden serçe falan bakardım ama bu işi hiç yapmamıştım. Çok da hoşuma gitti. Sonra Niyazi Bey'le beraber, arkadaşlarla başladık ve bugünlere geldik. Özellikle ben size çok teşekkür ediyorum. Bu işi yapan tüm arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Filmin konusuna değinen yönetmen Yasin Ali Türkeri, bu belgesel sayesinde Ataşehir sınırları içerisinde yaşayan güvercin yetiştiricileriyle tanıştığını, onların hayatlarına katıldığını, bu kültürü daha yakından tanıyarak güvercin besleyenler arasındaki dayanışma ve dostluk ile her türlü farklılığın üstesinden gelerek insanları güvercin tutkusu etrafında birleştirdiğini belirtti.

'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı
'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı
'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı

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Ataşehir, Yönetmen, Belgesel, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Anlat Ataşehir Belgesel Film Kuşağı' başladı - Son Dakika


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