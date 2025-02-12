Annem Ankara'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel'den Duygusal Şarkı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Annem Ankara'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel'den Duygusal Şarkı

Annem Ankara\'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel\'den Duygusal Şarkı

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın bu akşamki bölümünde Bergüzar Korel, Cem Adrian'ın 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısını seslendirecek. Zuhal'in Hasan'a karşı duygu dolu tepkileri merak konusu.

12.02.2025 11:57  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Bergüzar Korel'den de bir sürpriz var. Korel'in yeniden hayat verdiği Cem Adrian'dan 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısı, izleyicinin kalbine dokunacak. Son bölümde Hasan'ın (Mehmet Günsür), Zuhal'e, (Bergüzar Korel) 'Güneş benim kızım' itirafıyla Zuhal gerçeklerle yüzleşir. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan'ı affedebilecek mi?

Annem Ankara'da ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, Zuhal'e, 'Burak'ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım' diyerek itirafta bulunur.

ZUHAL'İ YIKAN GERÇEK

Yeni tanıtımda gerçeklerle yüzleşen ve isyan eden Zuhal, 'ana üç evlat verdim. Sen bizi hiç sevmemişsin ki, ben seni çok sevdim Hasan' diyerek duygularını dile getirir.

'BEN SENİ ÇOK SEVDİM'

BKM imzalı Annem Ankara'da ailesi ile büyük sırrı arasında bocalayan Hasan, 'Bir çocuğumun daha benden nefret etmesini istemiyorum' diyerek Zuhal'e kendisini anlatmaya çalışır. O anlarda Bergüzar Korel'in sesinden 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısı yankılanır. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan'ı affedebilecek mi?

Annem Ankara bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Bergüzar Korel, Annem Ankara, Kültür Sanat, Televizyon, Cem Adrian, Kanal D, Magazin, Müzik, Yaşam, Sanat, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Annem Ankara'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel'den Duygusal Şarkı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:18 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu’nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine kurultaya soruşturma açıldı
12:10 Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz’a tepkili Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
11:19 Domuz derisi kullanmışlar Türkiye’den ayakkabı devine 550 bin lira ceza Domuz derisi kullanmışlar! Türkiye'den ayakkabı devine 550 bin lira ceza
11:07 Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde “duman avı“na çıkacak Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde "duman avı"na çıkacak
09:52 Dün Avrupa bugün Anadolu Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
17:26 Ticaret Bakanlığı’ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye İle Ticarette Yeni Genelge
17:23 Mahalleli ’deprem oluyor’ sandı, gerçek bambaşka çıktı Mahalleli 'deprem oluyor' sandı, gerçek bambaşka çıktı
17:12 Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
17:04 Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe’den tarihi anlaşma Türk futbolunda devrim: Galatasaray ve Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
16:56 Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
16:55 Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den duygusal paylaşım: Allah’tan sonra en çok seni sevdim Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'den duygusal paylaşım: Allah'tan sonra en çok seni sevdim
16:49 Mansur Yavaş’tan 3’lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz Mansur Yavaş'tan 3'lü zirveye ilişkin ilk açıklama: Biriz ve beraberiz
16:46 Önce “İntihar“ dedi, sonra cinayeti itiraf etti Önce "İntihar" dedi, sonra cinayeti itiraf etti
16:44 Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar Çikolataya ilaç etken maddesi karıştırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 13:21:54. #1.11#
SON DAKİKA: Annem Ankara'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel'den Duygusal Şarkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.