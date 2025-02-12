Annem Ankara\'nın Yeni Bölümünde Bergüzar Korel\'den Duygusal Şarkı

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Annem Ankara heyecan dolu bir bölümle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Bergüzar Korel'den de bir sürpriz var. Korel'in yeniden hayat verdiği Cem Adrian'dan 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısı, izleyicinin kalbine dokunacak. Son bölümde Hasan'ın (Mehmet Günsür), Zuhal'e, (Bergüzar Korel) 'Güneş benim kızım' itirafıyla Zuhal gerçeklerle yüzleşir. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan'ı affedebilecek mi?

Annem Ankara'da ailesini geri kazanmak için çabalarken sürekli dibe batan Hasan, Zuhal'e, 'Burak'ın sınıfına yeni bir kız geldi, adı Güneş, nasıl olsa bir gün öğreneceksin, Güneş benim kızım' diyerek itirafta bulunur.

ZUHAL'İ YIKAN GERÇEK

Yeni tanıtımda gerçeklerle yüzleşen ve isyan eden Zuhal, 'ana üç evlat verdim. Sen bizi hiç sevmemişsin ki, ben seni çok sevdim Hasan' diyerek duygularını dile getirir.

'BEN SENİ ÇOK SEVDİM'

BKM imzalı Annem Ankara'da ailesi ile büyük sırrı arasında bocalayan Hasan, 'Bir çocuğumun daha benden nefret etmesini istemiyorum' diyerek Zuhal'e kendisini anlatmaya çalışır. O anlarda Bergüzar Korel'in sesinden 'Ben Seni Çok Sevdim' şarkısı yankılanır. Peki Zuhal'in bu kez tepkisi ne olacak? Zuhal Hasan'ı affedebilecek mi?

Annem Ankara bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.