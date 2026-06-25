Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Büyükşehir Belediyesi\'nden aşure ikramı
25.06.2026 17:14  Güncelleme: 17:22
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramlarına başladı. İlk aşure, Yat Limanı'nda Vali Hulusi Şahin ve Başkan Vekili Büşra Özdemir tarafından dağıtıldı. 19 ilçede sürecek etkinlik kapsamında belediye önünde 2 bin 500 kişilik aşure ikram edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla geleneksel aşure ikramlarına başladı. İlk aşure ikramını, Yat Limanı'nda Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkez ve Alanya aşevlerinde özenle hazırlanan aşureler, Muharrem ayı boyunca Antalya'nın 19 ilçesinde vatandaşlarla buluşturulacak. Muharrem ayının 10'uncu günü başlayan ilk aşure programı, Kaleiçi Yat Limanı'nda gerçekleştirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Yapay Resif Projesi tanıtım toplantısı sonrasında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Vali Şahin ve Başkan Vekili Özdemir, vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde de vatandaşlara ve belediye personeline 2 bin 500 kişilik aşure ikram edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz ve Zabıta Dairesi Başkanı Yakup Önder de aşure kazanının başına geçerek, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlara aşure ikramına bulundu. 2 Bin 500 kişilik aşure kısa zamanda tükendi.

19 ilçede aşure ikramı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, aşure ikramlarının 19 ilçede devam edeceğini söyledi. Murat Yavuz, "Muharrem ayının bolluk, bereket ve dayanışma ayı olması dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak aşure dağıtımına başlamış bulunmaktayız. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure dağıtımına bütün hemşerilerimizi bekliyoruz. Paylaştıkça güçlüyüz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika

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