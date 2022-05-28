Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu

28.05.2022 19:24
Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu

Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, çocuklara yönelik "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölye çalışması yapıldı.

Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, çocuklara yönelik "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölye çalışması yapıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmasını, "Hayalibenli" mahlaslı, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli gerçekleştirdi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun temel taşlarından Karagöz-Hacivat gölge oyununu çocuklara sevdirmeyi ve öğretmeyi hedefleyen atölyeye, 6 ila 12 yaş arasında 45 çocuk katıldı.

Çocuklar, gölge oyunu karakterlerinin tanıtımı, tasvir çizimi, şekillendirmesi ve renklendirmesi ile tasvirlerin oynatımı hakkında bilgilendirildi.

Sanatçı Durmuş Benli, AA muhabirine, festival kapsamında özel bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karagöz ve Hacivat'ın Türk geleneğinde vazgeçilmez olduğunu ifade eden Benli, "Bu ikiliyi çocuklarımıza ve gelecek nesillere sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklara bu kültürümüzün, sanatımızın değerini öğretmek ve bundan küçük yaşta haberdar olmalarını sağlamak gibi bir çabamız var." dedi.

Çocukların gölge oyunlarını okullarda izlediğini ancak nasıl ortaya çıktığını ve icra edildiğini deneyimleme şansları olmadığını anlatan Benli, bu fırsatı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Benli, atölyeye çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, beklentinin üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını dile getirdi.

Küçüklerin kültürel değerlere ilgi göstermesinin geleneklerin sürdürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Benli, "Anne babalardan çocukların ev ortamında internet üzerinden bu gösterileri izlediklerini ve diyaloglarını öğrenmeye çalıştıklarını duyduk. Bu nedenle atölyemize koşar adımla, heyecanla geldiler. Gösterdikleri bu ilgi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Serik'te MHP teşkilatı ' Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi Serik'te MHP teşkilatı ' Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın 3 tekerlekli motosikletini çaldılar Çöpten hurda toplayarak geçimini sağlayan yaşlı adamın 3 tekerlekli motosikletini çaldılar
Kaynak: AA

Uluslararası Tiyatro Festivali, Antalya, Karagöz, Atölye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 'Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu' atölyesi çocuklarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement