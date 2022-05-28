Antalya'da "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölyesi çocuklarla buluştu

Antalya 12. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, çocuklara yönelik "Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu" atölye çalışması yapıldı.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmasını, "Hayalibenli" mahlaslı, Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli gerçekleştirdi.

Geleneksel Türk tiyatrosunun temel taşlarından Karagöz-Hacivat gölge oyununu çocuklara sevdirmeyi ve öğretmeyi hedefleyen atölyeye, 6 ila 12 yaş arasında 45 çocuk katıldı.

Çocuklar, gölge oyunu karakterlerinin tanıtımı, tasvir çizimi, şekillendirmesi ve renklendirmesi ile tasvirlerin oynatımı hakkında bilgilendirildi.

Sanatçı Durmuş Benli, AA muhabirine, festival kapsamında özel bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karagöz ve Hacivat'ın Türk geleneğinde vazgeçilmez olduğunu ifade eden Benli, "Bu ikiliyi çocuklarımıza ve gelecek nesillere sevdirmeye çalışıyoruz. Çocuklara bu kültürümüzün, sanatımızın değerini öğretmek ve bundan küçük yaşta haberdar olmalarını sağlamak gibi bir çabamız var." dedi.

Çocukların gölge oyunlarını okullarda izlediğini ancak nasıl ortaya çıktığını ve icra edildiğini deneyimleme şansları olmadığını anlatan Benli, bu fırsatı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Benli, atölyeye çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, beklentinin üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını dile getirdi.

Küçüklerin kültürel değerlere ilgi göstermesinin geleneklerin sürdürülebilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Benli, "Anne babalardan çocukların ev ortamında internet üzerinden bu gösterileri izlediklerini ve diyaloglarını öğrenmeye çalıştıklarını duyduk. Bu nedenle atölyemize koşar adımla, heyecanla geldiler. Gösterdikleri bu ilgi bizi çok mutlu etti." diye konuştu.