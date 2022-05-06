Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov - Son Dakika
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Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov

06.05.2022 17:42

Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şovANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, çerçevesinde düzenlenen at üstündeki gösteriler ilgiyle izlendi.

Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov

ANTALYA Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, çerçevesinde düzenlenen at üstündeki gösteriler ilgiyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü Yürüyüşünün ardından Aksu ilçesi Solaklar Mahallesi At çayırı mevkiindeki alandaki gösterilerle devam etti. Uşak Alparslan Cirit Kulübü'nün, 'Mısır Odunu' isimli oyunları ilgiyle izlendi. At üstündeki 12 sporcu, belirli yükseklikteki ipin üzerinden sopayı yere vurarak geçirmeye çalıştı. Kazakistan ekibinin at üzerindeki akrobatik gösterisi ve güreşleri büyük beğeni topladı. Özellikle kadın binicilerin birbirinden farklı hareketleri beğeni topladı. Ayrıca Sultan Atlı Okçuluk Kulübü'nün savaş oyunu ve kılıç ve ok ile yaptığı gösteriler de ilgiyle izlendi.

Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov
Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov
Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov
Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov

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Solaklar, Antalya, Türkmen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Yörük Türkmen Festivali'nde atlı görsel şov - Son Dakika
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