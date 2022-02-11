Antalya Devlet Tiyatrosu "Tersine Dünya" oyununun prömiyerine hazırlanıyor - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosunca (ADT) hazırlanan "Tersine Dünya" adlı oyunun prömiyeri, 17 Şubat'ta yapılacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, yazar Orhan Kemal'in aynı adlı romanından Mustafa Gültekin tarafından sahneye uyarlanan eser, Sabri Özmener tarafından yönetilecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, 17 Şubat Perşembe günü saat 20.00'de sahnelenecek "Tersine Dünya"da, cezaevine giren kabadayı Bitirim Leyla'nın hapishaneden çıkıp mahalleye döndüğünde çevresinde gelişen olaylar ve toplumsal baskının ortaya çıkardığı sorunlar anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yönetmen Sabri Özmener, oyunu, üzüntü verici olayları "ağlanacak hale gülmek" deyimini baz alarak keyif verici bir şekilde sahneye aktardıklarını anlattı.

Özmener, seyirciye bir kıssadan hisse sunmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyunumuzda keyifli bir kadroyla çalışıyoruz. Çok hareketli bir oyun sunacağız. Üzüntü ve acı verici olayları keyifli bir anlatımla sahneye taşıyacağız. Birçok insanın benimsediği 'kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma' felsefesiyle yaşanan şiddet olaylarını bu kez kadınlarca, erkekler üzerinde göstereceğiz. Tüm şiddet olaylarına karşı bir dünya oluşturmayı amaçlıyoruz. ve netice itibarıyla 'arif olan anlar' diyoruz. Herkese iyi seyirler."

Oyunda, Kader Gözpınar "Bitirim Leyla", Oktay Gözpınar "Süleyman", Süheyla Güzel Çöllü "Muhasebeci Hayriye", Ahmet Açıkgöz "Uvertür Muzo", Okan Kağnıcı "Palabıyık Hasan", Gökhan Hızırcıoğlu "Cemal", Tümay Revşan Genç "Sarı Selman", Aysel Gücüm Şereflioğlu "Bakkal Nuriye", Ezgi Memiş "Başgardiyan", Zehra Ece Aral "Bekçi Zalha", Gökçesu Ulukut "Bekçi Fethiye", Başak İşür "Komiser", Ebru Tanrıver "Patron", Sidar Baran "İbo", Mertcan Sevimli "Genç Adam", İsmail Sabri Memiş "Zekeriya", Emel Elevli "Kadın", Damla Yavaş "Bekçi", Hürcan İlyas Sürmeli "Tahsin" ve Kutay Şahin "Babiş" rollerini canlandıracak.

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekor tasarımını Batuhan Bozcaada, kostüm tasarımını Özge Akarsu ve müziklerini Gürkan Çakıcı yaptı.

Oyunun biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi Gişesi, Cumhuriyet Meydanı Gişesi ve "www.biletinial.com" üzerinden temin edilebilecek.