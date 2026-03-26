Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon'da - Son Dakika
Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon'da

26.03.2026 10:29
Antalya Devlet Tiyatrosu, 'Buzlar Çözülmeden' oyununu Trabzon'da ücretsiz sahneleyecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Buzlar Çözülmeden" adlı oyununu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunmaya devam edecek.

Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı, Alpay Aksum'un yönettiği iki perdelik oyunun dekor tasarımını Gürcan Kubilay, kostüm tasarımını Özlem Karabay, ışık tasarımını Barbaros Gülaçtı, müziklerini ise Gürkan Çakıcı yaptı.

Serkan Yakan, Alpay Aksum, Durmuş Benli, Ömer Alper İzci ve Niyazi Mert Kurt'un da rol aldığı oyunda, bir kaymakamın başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyun, bugün ve yarın 20.00'de, 28 Mart'ta ise 15.00 ve 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak. Öte yandan, Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında yarın sahne alacak oyunu seyirciler ücretsiz izleyebilecekler.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) ise "Eldivenlerimi Kim Aldı?" ve "İstanbul'un Son Beyzadeleri" oyunlarını sahnelemeyi sürdürecek.

Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, eldivenlerini kaybeden bir çocuğun yaşadığı macera anlatılıyor.

Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Güliz Oktar Altay, Gülşah Canbakal ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun yer aldığı oyunun dekorunu Özge Çınar, müziğini Kemal Alpan ve ışık tasarımını da Adem Eroğlu yaptı.

Tek perdelik oyun 1 Nisan saat 11.00 ile 13.00'te aynı sahnede seyircinin beğenisine sunulacak.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği "İstanbul'un Son Beyzadeleri"nde, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde işgal altındaki İstanbul'un sosyal hayatı, değişen ve yozlaşan değerleri ile toplumsal sınıfların çözülüşü hiciv yoluyla ele alınıyor.

Gürkan Erarslan, Muhammet Aymaz, Elif Kaplan, Pelin Beğendi, Burhan Durulcan Yaman, Göknur Paslı, Semiha Özcelep, Yunus Emre Cis, Beril Gülten Aktürk, Deha Beşyıldız, Furkan Akbulut, Kayahan Nihat Kırandi ve Aybüke Tuğba Yılmaz Kurt'un rol aldığı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostümlerini ise Ebru Gündüzlü tasarladı.

İki perdelik oyun, 2 Nisan saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, 28 Mart 20.00'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Tiyatrosu Trabzon'da - Son Dakika

Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
