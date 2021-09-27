Antalya Devlet Tiyatrosu "Ziyaretçi" oyunuyla perde açıyor - Son Dakika

Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) yeni sezonda prömiyeri gerçekleştirilecek "Ziyaretçi" adlı oyunla sanatseverlerle buluşacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Tuncer Cücenoğlu tarafından yazılan ve 1996'da Lions En Başarılı Yazar Ödülü'ne layık görülen oyunu İrada Gözelova yönetecek.

Dünyada 5 ülkede sahnelenen ve 8 dile çevrilen oyunda, yaşam ve ölüm arasında geçen süreçteki en önemli değerler kara komedi çerçevesinde işlenecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon'da 13 Ekim saat 20.00'de sahnelenecek oyunda, Ferdi Dalkılıç "Azrail", Bahar Işık "Anne", Selge Ezgi Memiş "Kadın", Durmuş Benli "Adam", İsmail Sabri Memiş ve Okan Kağnıcı "Doktor" rollerini canlandıracak.

İlk kez izleyiciyle buluşacak oyunun dekoru Savaş Çevirel, kostümleri Dilek Kaplan, ışık tasarımı Halit Akgül ve müziği Gürkan Çakıcı'ya ait.