Antalya DOB yeni sezonu "Memleketim" müzikaliyle açıyor - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) yeni sezon açılışını yapacağı "Memleketim" müzikalini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, müzikalde, Anadolu'da yaşayan insanların asırlar boyunca süre gelen duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri ve kültürel değerleri türküler üzerinden yansıtılacak.

Soprano Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık ve Tuğba Kubilay, tenor Burak Pektaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve Emre Akyurt'un sahne alacağı müzikalde, Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek.

Müzik düzenlemeleri Deniz Yıldız, metni ve rejisi Fatih Şanal'a ait eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni ve sanatçı dizilimi ile tek perde gerçekleşecek eser, 5 Ekim Salı günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.