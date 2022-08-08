Limak Filarmoni orkestrası ile 28 Eylül 'de Alessandro Safina , 29 Eylül'de ise Placido Domingo sanatseverlerle buluşacak. Christina Ramos ve Nils Wanderer 30 Eylül'de sahnede olacak.

Antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran antik tiyatro, yabancı sanatçıları ağırlıyor. 4 Ağustos'ta Filarmoni Orkestrası eşliğinde Christina Ramos ve Jonathan Antoine konserinin gerçekleştiği Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 15 Ekim'e kadar müzik sesleri yükselecek.

Kaynak: AA

Eylül, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Aspendos Antik Tiyatrosu yabancı sanatçıları ağırlıyor - Son Dakika

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