Üye Girişi
Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor - Son Dakika

Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor

19.02.2022 01:36

Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor Kahramanmaraş'taki antika dükkanı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki antika dükkanı ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Demirciler Çarşısı'nda bir antika dükkanında 200 yıl öncesine dayanan antikalar, dükkanı ziyaret edenleri adeta eski zamanlara götürüyor.

Antikaya çok fazla meraklı insanların olduğunu ve fotoğraf çekilmek için geldiklerini söyleyen Ali Nurlu, "Burada çok fazla değerli eserler bulunuyor. 200 yıl öncesine dayanan antika eserler var. Antika merakı olanların ilgi odağı oluyor. Burada yüzlerce eser bulunuyor. Eski radyolar, eski fotoğraf makineleri, eski ütüler, kaplar, kasetler birçok antika ürünler burada sergileniyor. Fotoğraf çekilmek isteyenler hem fotoğraflarını çekiliyorlar hem video çekiyorlar hem de burada tarihle buluşuyor" dedi.

Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor
Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor
Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor

YORUMLAR
500
Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu Sezonun ilk pancar tohumu toprakla buluştu Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı için lokma döküp dağıttı

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: Antika dükkanında tarihi yolculuk... 200 yıllık antika ürünler sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement