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Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü - Son Dakika
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Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü

Karabük Belediyesi Camisi müezzini Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde müze oluşturdu. Evde geçmiş dönemlere ait mutfak eşyaları, dini motifler, tarım aletleri, aydınlatma araçları, hat yazıları, müzik aletleri ve eski halılar sergileniyor. Ayrıca şehit olan Umut Aytekin'in eşyaları ve Bahattin Gazi Hazretlerinin hatıraları da yer alıyor.

Antika tutkunu müezzin evini müzeye dönüştürdü
03.01.2024 - 09:28,  Güncelleme: 09:58
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Karabük'te yaşayan müezzin Cafer Çayır, 40 yıldır biriktirdiği antika eşyalarla evinde adeta müze oluşturdu.

Antika hobisi tutku haline gelen Karabük Belediyesi Camisi müezzini 56 yaşındaki Çayır, evinin 3 odasında geçmiş dönemlerden kalma mutfak eşyaları, dini motifler, tarım aletleri, çeşitli aydınlatma araçları, hat yazıları, müzik aletleri ve eski halıları sergiliyor.

Ayrıca evin bir köşesini 7 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Karabüklü uzman onbaşı Umut Aytekin'in eşyalarına ayıran Çayır, evin diğer bir bölümünde ise Karabük'ün manevi kurucusu Bahattin Gazi Hazretlerinin hatıralarına yer veriyor.

Çayır, AA muhabirine, bir şeyler biriktirme tutkusunun ortaokul yıllarında pul ve para koleksiyonuyla başladığını söyledi.

Lise yıllarında antika eşyaları biriktirmeye başladığını belirten Çayır, "Eski eşyaları 40 yıldır topluyorum. Bu eşyaları Safranbolu konaklarıyla buluşturalım, sergileyelim. Gelecek nesle bizim de bir katkımız olsun. Osmanlımızın güzel kültürünü yansıtmamız lazım. 1800'lü yıllardan dedemin dedelerinden kalma, müzemize kazandırdığımız kahve değirmenleri mevcut. 100-150 yıllık eşyalar var." diye konuştu.

Kaynak: AA
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