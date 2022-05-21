Antika ve yaptığı ahşap objeleri evinin bir odasında sergiliyor

Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli ahşap ustası ve koleksiyoncu Nurettin Kabalak, topladığı antika eşyaları ve yaptığı ahşap objeleri evinin bir odasında sergiliyor.

Antikaya merak salan Kabalak, eskiden kullanılan gaz lambaları, teraziler, Osmanlı askerlerinin kullandığı üzengiler gibi birçok eşyayı toplamaya başladı.

Zaman içinde kendi koleksiyonunu oluşturan Kabalak, aynı zamanda Sav Belediyesinden emekliye ayrılınca ahşaptan da çeşitli maketler ve objeler yapmaya başladı.

Odanın bir kısmında antika eşyaları sergileyen bir kısmını da atölyeye çeviren Kabalak, sakinlik ve huzur bulduğu evinde emekliliğin keyfini

çıkarıyor.

Antikalara ve ürettiği ahşaptan eşyalara gözü gibi bakan Kabalak, gazetecilere yaptığı açıklamada, topladığı antikaların çoğunun Osmanlı döneminden kaldığını söyledi.

Evinde birçok eski eşyayı bulundurduğunu belirten Kabalak, "Bu eşyalar benim için çok değerli. Amacım gelecek nesillere geçmişi korumayı aşılamak. Oluşturduğum odayı gençlerin görmesini istiyorum. 'Bizler nereden geldik, nereye gidiyoruz, tarihimize sahip çıkmalıyız.' düşüncesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu odada dünyayı unutuyorum

Kabalak, aynı zamanda ahşapla da uğraşarak el sanatını geliştirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gençler mutlaka böyle sanatlarla da uğraşmalı. Burası benim için çok güzel oldu. Emekli olmaya çok geç kalmışım keşke daha önce emekli olsaydım. Burada müziği açıyorum, eski günlere dalarak ahşapla uğraşıyorum, kendimden geçiyorum. Bu odada dünyayı unutuyorum, ağaçla uğraşmak ne bakıra benziyor ne demire, ona şekil vermek çok güzel bir his."

Kabalak, evinin kapısının Ispartalılara ve gençlere her daim açık olduğunu kaydetti.