Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek - Son Dakika
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Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek

22.05.2022 11:05

Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı.

Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek

3 metrelik Tüfek 2023 yılında düzenlenecek EXPO'da ateşlenecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir antikacı pandemi sürecinde yaptığı 3 metre uzunluğundaki tüfeğiyle Guinnes Rekorlar Kitabına girmeyi hedefliyor. Antikacı dükkanında sergilenen tüfek EXPO 2023'te ateşlenecek.

Dulkadiroğlu İlçesi Demirciler Çarşısında esnaflık yapan Cahit Altıgöz, sakin geçen pandemi sürecinde iş yerindeki tarihi tüfeklerle büyük bir tüfek hazırlamak istedi. Yaklaşık 6 ay boyunca yaptığı çalışma sonunda 3 metrelik tüfek yapan antikacı Altıgöz, hazırladığı tüfeği Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Tüfeğin tarihi ve teknik bilgileri hakkında da bilgiler veren Altıgöz, "Bu tüfeğin çeliği sadece Kahramanmaraş'ın Zeytun bölgesindeki madenlerden elde edilerek hazırlandı geçmişte. Tamamen el yapımı kundaklı ve el emeği bir üründür. Atalarımızın bundan yaklaşık 100 yıl önce kullandığı bir tüfektir. Dünyada nam olsun ve eşi olmasın diye hazırladık. Bu tüfeği sadece EXPO 2023 programı için hazırladık ve ilk ateşi de orada yapılacak. Tüfek çakmak taşı ile çalışır ve içerisine barut saçma bırakılır. Tamamen ağızdan dolma ve ilkel bir tüfektir. 3 metre uzunluğundadır" dedi.

Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek
Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek
Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek
Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antikacı 3 metrelik tüfek yaptı... Hedefi Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek - Son Dakika


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