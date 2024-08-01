Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını anlattı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını anlattı Açıklaması

Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan "kolosal Zeus başı"nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi.

01.08.2024 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'daki Aphrodisias Antik Kenti'nde bulunan "kolosal Zeus başı"nın, Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri olduğu belirtildi.

Aphrodisias Kazı Başkanı Oxford Üniversitesinden Prof. Dr. Roland R. R. Smith, antik kentte bulunan Zeus başı ve bölgedeki çalışmaları AA'ya anlattı.

Bu kazı sezonunda Aphrodisias Caddesi, Kybele Evi ve Aphrodisias Tapınağı gibi alanlarda çalıştıklarını söyleyen Smith, bu çalışmaların çok heyecan verici olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Roland R. R. Smith, alanda gün yüzüne çıkarılan Zeus başının önemli bir eser olduğunu ifade ederek, Zeus başının, Aphrodisias Tapınağı çevresindeki otların yangın riskini azaltmak için temizlenmesi sırasında, tapınağın batı tarafında bulunduğunu dile getirdi.

"Sıra dışı bir buluntu"

Kentin Roma döneminin en iyi heykeltıraşlık merkezlerinden olduğunu vurgulayan Smith, bulunan bu mimari parçanın da bunun kanıtı olduğunun altını çizdi.

Smith, eserden duydukları heyecanı aktararak, şöyle devam etti:

"Bulduğumuz baş, tanrı Zeus'un bir imajı. Bu baş, Roma portre sanatının tüm sofistike özellikleriyle yapılmış bir baş. Normalde çok yüksek kalitede portrelerde gördüğümüz saç sakalda çok pahalı bir yöntem olan matkapla açılmış yöntemleri görebiliyoruz. Bu sadece bir buluntu değil Aphrodisias'ın bizi nasıl şaşırtmaya devam ettiğinin, bize muhteşem eserler vermeye devam ettiğinin göstergesi. Sıra dışı bir buluntu. İki tane farklı şeyi birleştiriyor. Hem mimari bir parça hem de ileri derecede bir portre örneğini birleştirmiş. Daha fazlasını söylemek için bağlamını araştırıyoruz, nerede, nasıl kullanıldı? Bir binada mı kullanıldı? Kutsal alan ya da tapınaktan geldiğini düşünüyoruz."

"Roma'nın en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri"

Heykel üzerindeki bazı noktalarda boyaların halen durduğuna işaret eden Smith, "Saç ve sakal kısmında aralarda boya kalıntılarını görebiliyoruz. Ağzının da açık şekilde tasvir edildiğini ve dişlerini görebiliyoruz. Bu işlemelerin hepsi bize onun bir yaşayan tanrı olarak resmedilmeye çalışıldığını gösteriyor. Sadece bir tanrı değil yaşayan bir varlık olarak resmedilmeye çalışılmış. Yüksek Roma İmparatorluğu döneminin en iyi heykeltıraşlık örneklerinden biri." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: AA

Roma İmparatorluğu, Aydın, Roma, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:03 Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
08:24 Haniye için ilk tören Tahran’da yapıldı On binlerce kişi “İsrail ve ABD’ye ölüm“ sloganları attı Haniye için ilk tören Tahran'da yapıldı! On binlerce kişi "İsrail ve ABD'ye ölüm" sloganları attı
08:17 Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bebek bekliyor
08:02 Haniye suikastı sonrası Hamas’ın başına kim geçecek Kritik görev için 3 aday var Haniye suikastı sonrası Hamas'ın başına kim geçecek? Kritik görev için 3 aday var
00:59 AYM kararı sonrası Özel’den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir AYM kararı sonrası Özel'den Can Atalay çağrısı: Tahliye edilmeli ve tüm hakları iade edilmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 12:24:11. #1.13#
SON DAKİKA: Aphrodisias Kazı Başkanı Prof. Dr. Smith, "sıra dışı buluntu" Zeus başını anlattı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement