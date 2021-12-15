Üye Girişi
''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı - Son Dakika

''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

15.12.2021 13:41
''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Türkiye'nin en önemli tiyatrolarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oynadığı birbirinden güzel oyunlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Vişne Bahçesi ve Radyo-yu Hümayun gibi başarılı eserlerle sezona merhaba diyen Şehir Tiyatroları güçlü bir oyunla daha, '' Aradığın Seni Arayandır '' ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Son yılların en başarılı tiyatro yazarları arasında gösterilen Burak Codur'un kaleme aldığı ''Aradığın Seni Arayandır'' isimli oyun Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı öncülüğünde sahneye taşındı. Oyunu Devlet Tiyatroları Sanatçısı Birkan Görgün yönetti. Dramaturji'de Sevil Koç, Yönetmen Yardımcılıklarında Emel Pala ve Aytek Elgün görev aldı. Sahnede ise devleşen performansları ile Emre Işık ve Nursel Çeliktürk ikilisi boy gösterdi.

Seyircinin izlerken duygu dolu anlar yaşadığı gözlerden kaçmazken, oyunun sonunda duygu dolu anlar yerini alkış tufanına bıraktı.

BAŞKANIMIZ TAHİR BÜYÜKAKIN'IN DESTEĞİ İLE HER GEÇEN GÜN BÜYÜYORUZ

Günün anlam ve önemine yönelik konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, ''Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'ın desteği ile Şehir Tiyatroları olarak her geçen gün daha da büyüyoruz. Ve repertuarımızı genişletiyoruz. Birbirinden güzel oyunlarımız ve başarılı sanatçı kadromuz ile seyircimizi bu yılda sanata doyuracağız. Kimsenin şüphesi olmasın ki Kocaeli Şehir Tiyatroları, sanatçısı ve seyircisi ile bir bütün olarak en iyi olmaya devam edecektir…'' dedi.

Oyunun sonunda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Yazar Burak Codur ise; ''Bizlerin mutluluğu seyircinin ellerinden çıkan alkışlardır. Alkışlara bakacak olursak mutluluğumu kelimelerle tarif edebilmem pek mümkün görünmüyor. Çok mutlu ve de gururluyum. Zira yazmış olduğum oyunum ülkenin en iyi tiyatrolarından biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahnelendiği ve beğenildiği için… Bu vesile ile Sanayi, Bilim, Teknoloji ve Sanat kenti Kocaeli'nin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Tahir Büyükakın Başkanımız başta olmak üzere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'a ve Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı'ya kapılarını bana açtıkları için teşekkür ediyor, en kalbi hürmetlerimi sunuyorum'' dedi.

''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı

Şehir Tiyatroları, Kocaeli, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat ''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:55 Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi
13:43 THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi!
13:40 Milyonlar asgari ücreti beklerken açlık sınırı 3 bini, yoksulluk sınırı 10 bini aştı
13:27 Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı
13:20 Küçük Müslüme'nin mezarını beşik gibi yaptılar, yanına da bisiklet koydular!
13:13 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Fluminense ile anlaştı
13:11 Çorum'da bulunan altın kaplamalı sandık Hz. Süleyman'a mı ait?
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:53 Son Dakika: THK Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası 3 ay sonra kabul edildi
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı Trabzonspor'un gündeme getirdiği Georgios Masouras'tan transfer sinyali geldi! Sosyal medyadan takibe başladı         
13:27
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: ''Aradığın Seni Arayandır'' isimli tiyatro oyunu ayakta alkışlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement